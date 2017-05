Sport

Pohlak valiti FIFA eetikakohtunikuks

Teisipäev, 16. mai 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 16. mai 2017. FOTO: Ago Tammik / Delfi Sport Saaremaal Sõrve poolsaarel Lindmetsa külas resideeriv Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak (pildil) valiti maailma jalgpalli katusorganisatsiooni FIFA (pr k Fédération Internationale de Football Association) eetikakohtunikuks.



Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) usaldas Aivar Pohlakule lühikese aja jooksul juba teise vastutusrikka ülesande, kui tegi temast maailma jalgpalliliidu (FIFA) eetikakohtuniku, kirjutab Postimees.



Kui aprilli alguses asus Pohlak juhtima UEFA töögruppi, mis tegeleb Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaare jalgpalli küsimuste ja kitsaskohtade lahendamisega, siis Eesti vutijuhi uus amet on ülemaailmse haarde ja vastutusega.



FIFA eetikakomisjon jaguneb kaheks: uurimis- ja kohtumõistmisosakonnaks. Just selle viimase liikmeks Aivar Pohlak kolmapäeval Bahreinis peetud kongressil valitigi. Eelmised eetikabossid Cornel Borbely (Šveits) ja Hans-Joachim Eckert (Saksamaa) lahkusid uksi paugutades, nimetades muutusi poliitiliseks mänguks, mis kahjustab organisatsiooni huve tervikuna.



“FIFA eetikakomisjoni liikmeks määramine mulle tegelikult üllatus ei olnud,” ütles Aivar Pohlak eile Meie Maale antud lühikeses intervjuus. “Pisut ootamatu oli aga pakkumine, mis UEFA mulle märtsi alguses tegi. Võtsin lühikese mõtlemisaja ja jäin nõusse, sest vastutusvõimega on mul asjad alati hästi olnud,” sõnas Pohlak.



Pohlak: Šveitsis käin autoga



Teatavasti keeldub Pohlak lennukiga lendamisest ja minu järgmine küsimus puudutaski seda, kuidas ta Šveitsis asuvatel FIFA ja UEFA peakorterites tööl käima hakkab ning kuidas see tema ajakavva mahutub.



"Olen siiani 6–7 korda aastas nii või teisiti Šveitsis toimuvatel FIFA ja UEFA poolt korraldatud üritustel käinud," lausus Pohlak. "Seega täiendavat ajakulu ma seoses selle ametiga ette ei näe. Ja see, et ma lennukiga ei lenda, vastab tõele küll ning seega tuleb mul autoga Šveitsi ja tagasi sõita," lisas Pohlak justkui iseenesestmõistetavalt.

