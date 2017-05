Sport

Indrek Kajupank ja Timo Eichfuss heitlevad kulla nimel

Esmaspäev, 15. mai 2017.



Autor: Aldo Maksimov Esmaspäev, 15. mai 2017. Indrek Kajupank oli poolfinaalseerias Tartu Ülikooli vastu Rapla meeskonna üks liidritest. FOTO: Siim Semiskar/EKL Saaremaa mehed on tänavusel korvpallihooajal kõrgeimas mängus. Ei ole erandlik ses mõttes ka käesolev kevad.



Indrek Kajupank (28) oli ajalooliseks kujunenud poolfinaalseerias Tartu Ülikooli vastu AVIS UTILITAS Rapla meeskonna üks liidritest.



Rapla kolmandas võidumängus (79:75) viskas Eesti koondise kandidaat Kajupank 36 mänguminutiga 15 punkti ja võttis 7 laupalli. Kogu seeria numbrid - 8,5 pt+4,5 lp+3,5 vl (30 %)



Kihelkonnal sündinud kahemeetrine mehemürakas tabas otsustavatel hetkedel ning on läbi hooaja olnud meeskonna kaptenina üks vaimsetest vedajatest. Aastatel 2013 – 2015 ka BC Kalev/Cramo särgis mänginud ja VTB Ühisliiga karastuse saanud Kajupank on Raplas võitnud fännide südamed ning on selgelt üks stabiilsemaid ja enesekindlamaid mängumehi hetkel maarjamaal.



Finaalseerias pole ta aga sugugi mitte ainus saarlane. BC Rakvere Tarvas/Palmse Metalli meeskonnas hooaega alustanud Timo Eichfuss (28) kuulub valitseva Eesti meistri BC Kalev/Cramo hingekirja. Niisiis saavad omakandi mehed sotid selgeks teha Eesti korvpalli kõrgeimal tasemel – Alexela korvpalli meistriliiga finaalis.



Muhust pärit ääremängija on tänavusel hooajal kogunud 17 mängus keskmiselt 24 minutiga 10,6 punkti ja 4,5 lauapalli. Esimeses finaalmängus, mille Kalev/Cramo võitis 72:52, tõi Eichfuss enesekindlaid läbiminekuid näidates 6 punkti. Kajupank vastas Rapla poolelt 5 silmaga.



Eichfuss hetkel Eesti koondise nimekirja ei kuulu, kuid kindlasti on tema selg-ees mäng ja tugev kuju heaks lisakäiguks igale võistkonnale.



Niits pronksiseerias



Kui Eichfuss ja Kajupank heitlevad meistriliiga kulla nimel, siis järgmise generatsiooni saarlane Tormi Niits (18) mängib Pärnu Sadama meeskonna eest pronksiseerias. Niits, kes käesoleval hooajal saanud küll mänguaega episoodiliselt, on viimastes mängudes kuulunud selgelt peatreener Heiko Rannula rotatsiooni.



Vigastusest taastunud ja heasse mänguvormi tõusnud 197cm pikkune mängumees on näidanud mitmeid säravaid esitusi. Näiteks viimases poolfinaalkohtumises BC Kalev/Cramo vastu usaldas peatreener Orissaares sirgunud noormängijat väljakule tervelt 25 mänguminutiks. Samuti tegi noormees hea partii ühes hooaja huvitavamas mängus Avis Utilitas Rapla vastu, mille raplakad võitsid lisaajal 92:90 (24 min, 6 pt, 4 lp, 2 rs, visked 4st 2).



Tõsi, Pärnul on vigastuste tõttu põhitegijaist puudu olnud Silver Leppik ja Norman Käbin, kuid nemad mängivad erinevalt Niitsist tagaliinis. Oma kompromissitu võitlusvaimuga silma paistev Niits mängib meistriliiga tasemel juba teist hooaega.



