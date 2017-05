Sport

Mari Pukk EM-il kümnes

Teisipäev, 09. mai 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 09. mai 2017. Mari Pukk Santa Susannas poseerimas. Foto: erakogu 36-aastane Saaremaa naine Mari Pukk osales Kataloonias asuvas Santa Susannas kulturismi ja fitnessi Euroopa meistrivõistlustel ja saavutas seal bikini fitnessis +172 cm pikkuste naiste kategoorias 22 võistleja seas 10. koha.



“Top10 oli minu unistus ja olen megarahul,” kirjutab Pukk oma Facebooki lehel.

“Astusin tegelikult üles kahes kategoorias. Teine oli Masters +163 ja seal ma kahjuks 29 naise konkurentsis poolfinaali ei pääsenud,” ütles Pukk Meie Maale.

Ta küsis veel hiljem tagasihoidlikult, et kas need tulemused on lehtepanekuks üldse piisavalt märkimisväärsed, kuid see jäägu lugejate otsustada. Toimetajana lisan, et eeskuju on siit nii alaga tegelema hakkamiseks kui sihikindluse saavutamiseks kamaluga ammutada.



