Tiia Müürisepp ja Andres Kuusk on Eesti meistrid

Teisipäev, 09. mai 2017.



Saarlased tõestasid järjekordselt oma kõrget taset lauamängude mitmevõistluses. Raplas toimunud Eesti meistrivõistluste turniiril osales 22 meest ja naist. See võistlus oli ühtlasi ka eelviimane kuueetapilistel Eesti karikavõistlustel.



Meeste seas pidasid algusest lõpuni kuldmedali eest võitlust saarlane Andres Kuusk ja paljukordne Eesti meister Valter Viisut Raplamaalt. Kuusel õnnestus lõpuks oma suurt rivaali edestada vaid poole punktiga. Punktisummad olid mõlemal mehel muljetavaldavalt suured – Kuusel 42 ja Viisutil 41,5 punkti (mõlemad 56 võimalikust). Otsustavaks faktoriks kujunes nende omavaheline partii kolmandas voorus, mis lõppes Kuuse minimaalse eduga 4,5:3,5.



Veel viimase vooruni oli meistritiitel lahtine, sest Kuusk juhtis Viisuti ees vaid 2,5 punktiga. Viimases voorus suutis Viisut tulemusega 6,5:1,5 alistada tugeva malemehe Meelis Tätte. Seega pidi Kuusk alistama teise saarlase, samuti mitmel korral Eesti meistriks tulnud Rein Kirstu. Kuusk võitiski Kirstu 4,5:3,5, mis tähendas talle kuuendat individuaalset meistritiitlit.



“Just see võistlus oli minu jaoks sel hooajal kõige olulisem ja mõistagi olen õnnelik, et suutsin tihedas lõpurebimises Viisutit edestada,” ütles Kuusk Meie Maale.



Esimesed kaks olid seekord teistest peajagu üle, sest pronksmedali peale käis võistlus koguni kümme punkti madalamal, mis on selle ala kohta väga suur vahe. Väga lähedal oli oma esimesele medalile ka saarlane Meelis Uuväli, kes kogus kolmanda punktisumma – 32 punkti. Sama palju punkte teenis ka kodus võistelnud Tarmo Lukk, ja olgugi et neljandas voorus aset leidnud omavahelises partiis oli 5:3 parem Uuväli, kuulus kahvatuim medal siiski punktide võrdsuse korral esimese kriteeriumina arvestatud Bucholzi koefitsiendi järgi Lukile.



Vanameister Kirst kogus 29,5 punkti ja sai seitsmenda koha, mis ei olnud kindlasti see tulemus, mille järele ta Raplasse sõitis. Peamine “süüdlane” oli selles Viisut, kes suutis Kirstu teises voorus tulemusega 7:1 alistada. Väino Uljas oli 29 punktiga kaheksas ja Olev Kiirend 26 punktiga 16.



