Sport

Ratsutajatelt Hiiumaal puhas vuuk

Teisipäev, 09. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 09. mai 2017. Jaagup Kallas Emperoriga Hiiumaal 100 cm parkuuri finaalis takistust ületamas. FOTO: Eneli Seenemaa Hiiumaal asuval Linnumäel laupäeval toimunud 2017. aasta Lääne regiooni talvekarika finaalvõistlusel tegid Saaremaa ratsutajad puhta töö, võites esikoha kõigis võistlusklassides. Võidukad oldi ka sarja kokkuvõttes.



Lääne regiooni (Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa) talvekarikal oli kavas kolm etappi, millest arvesse läks kaks paremat tulemust. Karikavõitjad selguseid finaaletapil saavutatud punktide liitmise teel. “Finaalvõistlusel said võistelda ainult need ratsutajad, kes olid varem vähemalt ühel etapil osalenud,” teadis lisada Jaagup Kallas Paikülas asuvast Saaremaa ratsakeskusest. “Hiiumaale on praegu hobustega päris keeruline pääseda, kuna reisijaid on rohkem kui praam mahutab. Sõitsime laupäeval Hiiumaale ja tagasi uuel praamil nimega Soela. Piletid tuli bronnida juba kuu aega tagasi, kuid ka see ei anna täit kindlust, kuna ühel korral ei saanud me praamile broneerimisele vaatamata,” kirjeldas Kallas probleeme koos hobustega Hiiumaale reisimisega.



Seekord läks sellega tõenäoliselt kõik hästi, sest saarlased olid suure esindatusega Hiiumaal kohal. “Võistlejaid oli finaalvõistlusel rohkem kui eelnevatel etappidel. Peamine põhjus on siin selles, et võistlus toimus õues ja väljas hüppavad hobused reeglina paremini kui sisetingimustes,” teab Kallas hobuste psühholoogilisi iseärasusi.



Linnumäel võisteldi kolmes karikasarja kuuluvas võistluskategoorias ja kõik esikohad tulid Saaremaale. Võidukad olid Jaagup Kallas (Saaremaa ratsakeskus, edaspidi RK), Eeva Helga Kupits (Saaremaa ratsaspordiklubi, edaspidi RSK) ja Luise Vevers (Saaremaa RK).



Karikavõistluste üldkokkuvõttes võitis poniratsanike seas Danii Marii Sillamägi (Saaremaa RSK) ja avatud klassis Jaagup Kallas (Saaremaa RK). Ainsa esikoha loovutasid saarlased karikasarja kokkuvõttes 80 cm parkuuri avatud klassis Trinity Oismetsale Märjamaalt.



Karikavõistluste väliselt hüpati puhtuse ja kiiruse peale ka 105/110 cm kõrguses parkuuris (klass 3), kus esikoha võitis Jaagup Kallas Qie de Torieliga. Kokku osales Hiiumaal 50 ratsanikku ja 65 hobust.





TULEMUSED:

Finaaletapp



Parkuur 80 cm (klass 1a) 1. Jaagup Kallas (hobusel Burberry), 2. Karmen Udeküll (Western, Saaremaa RSK), 3. Jaagup Kallas (Cedar Uno). Parkuur 70/80 cm poniratsanikud (klass 1b): 1. Eeva Helga Kupits (Wiktooria), 2. Luise Vevers (Burberry), 3. Danii Marii Sillamägi (Red Rose). Parkuur 80 cm avatud (klass 2): 1. Luise Vevers (Ruudi), 2. Jaagup Kallas (Qie de Toriel), 3. Jaagup Kallas (Emperor).



Karikasarja kokkuvõte: 1. Parkuur 80 cm (klass 1a) 1. Trinity Oismets, 2. Getter Tartu (Hiiumaa RSK), 3. Heleriin Lopp (Saaremaa RSK). Parkuur 70/80 cm poniratsanikud (klass 1b): 1. Danii Marii Sillamägi, 2. Eeva Helga Kupits, 3. Marie Adele Abel (Saaremaa RSK). Parkuur 80 cm avatud (klass 2): 1. Jaagup Kallas, 2. Luise Vevers, 3. Mihkel Ait (kõik Saaremaa RK). Lääne regiooni (Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa) talvekarikal oli kavas kolm etappi, millest arvesse läks kaks paremat tulemust. Karikavõitjad selguseid finaaletapil saavutatud punktide liitmise teel. “Finaalvõistlusel said võistelda ainult need ratsutajad, kes olid varem vähemalt ühel etapil osalenud,” teadis lisada Jaagup Kallas Paikülas asuvast Saaremaa ratsakeskusest. “Hiiumaale on praegu hobustega päris keeruline pääseda, kuna reisijaid on rohkem kui praam mahutab. Sõitsime laupäeval Hiiumaale ja tagasi uuel praamil nimega Soela. Piletid tuli bronnida juba kuu aega tagasi, kuid ka see ei anna täit kindlust, kuna ühel korral ei saanud me praamile broneerimisele vaatamata,” kirjeldas Kallas probleeme koos hobustega Hiiumaale reisimisega.Seekord läks sellega tõenäoliselt kõik hästi, sest saarlased olid suure esindatusega Hiiumaal kohal. “Võistlejaid oli finaalvõistlusel rohkem kui eelnevatel etappidel. Peamine põhjus on siin selles, et võistlus toimus õues ja väljas hüppavad hobused reeglina paremini kui sisetingimustes,” teab Kallas hobuste psühholoogilisi iseärasusi.Linnumäel võisteldi kolmes karikasarja kuuluvas võistluskategoorias ja kõik esikohad tulid Saaremaale. Võidukad olid Jaagup Kallas (Saaremaa ratsakeskus, edaspidi RK), Eeva Helga Kupits (Saaremaa ratsaspordiklubi, edaspidi RSK) ja Luise Vevers (Saaremaa RK).Karikavõistluste üldkokkuvõttes võitis poniratsanike seas Danii Marii Sillamägi (Saaremaa RSK) ja avatud klassis Jaagup Kallas (Saaremaa RK). Ainsa esikoha loovutasid saarlased karikasarja kokkuvõttes 80 cm parkuuri avatud klassis Trinity Oismetsale Märjamaalt.Karikavõistluste väliselt hüpati puhtuse ja kiiruse peale ka 105/110 cm kõrguses parkuuris (klass 3), kus esikoha võitis Jaagup Kallas Qie de Torieliga. Kokku osales Hiiumaal 50 ratsanikku ja 65 hobust.Parkuur 80 cm (klass 1a) 1. Jaagup Kallas (hobusel Burberry), 2. Karmen Udeküll (Western, Saaremaa RSK), 3. Jaagup Kallas (Cedar Uno). Parkuur 70/80 cm poniratsanikud (klass 1b): 1. Eeva Helga Kupits (Wiktooria), 2. Luise Vevers (Burberry), 3. Danii Marii Sillamägi (Red Rose). Parkuur 80 cm avatud (klass 2): 1. Luise Vevers (Ruudi), 2. Jaagup Kallas (Qie de Toriel), 3. Jaagup Kallas (Emperor).1. Parkuur 80 cm (klass 1a) 1. Trinity Oismets, 2. Getter Tartu (Hiiumaa RSK), 3. Heleriin Lopp (Saaremaa RSK). Parkuur 70/80 cm poniratsanikud (klass 1b): 1. Danii Marii Sillamägi, 2. Eeva Helga Kupits, 3. Marie Adele Abel (Saaremaa RSK). Parkuur 80 cm avatud (klass 2): 1. Jaagup Kallas, 2. Luise Vevers, 3. Mihkel Ait (kõik Saaremaa RK).

Veel artikleid samast teemast »