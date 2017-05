Sport

Tartlane Algo Laidvee jälle võidukas

Esmaspäev, 08. mai 2017.



Kabetajad lõpetasid hooaja nn moodsa kabe turniiriga. See tähendab, et mäng algab tavapärasest erinevast algseisust.



Hästi alustas Rein Kirst, kes alistas teises partiis mõtlemisajaga kimpu jäänud Jaan Truu. Kuid teises voorus kaotas Kirst omakorda 0,5:1,5 tartlasele Algo Laidveele. Positiivne üllatus oli Villu Kallase kindel mäng Laidvee vastu – kaks viiki, neist esimeses oli Kallas võidule lähedal.



Võitudega Kallase (2:0) ja Ivar Truu (1,5:0,5) üle tõusis Jaan Truu tagasi esikohakonkurentsi ning jäi enne viimase vooru kohtumist Laidveega temast pool punkti maha. See vahe jäigi püsima, sest mõlemad pingelised mängud lõppesid viigiga. Lõppjärjestus kujunes järgmiseks: 1. Algo Laidvee – 5,5 p., 2. Jaan Truu – 5 p., 3. Rein Kirst – 4,5 p., 4.-5. Villu Kallas ja Ivar Truu – 2,5 p.



Autor: MM

