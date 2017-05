Sport

Valjalas ligi 200 orienteerujat

Esmaspäev, 08. mai 2017.



Eelmisel neljapäeval Valjalas toimunud teisel orienteerumisneljapäevakul osales 188 orienteerujat.



Võistlusklasside võitjad olid Kriselle Armuand, Kristiina Kindel, Cariina Latkin, Kaie Saks, Minna Raun, Vaige Aav, Erika Välinurm, Urve Kaseväli, Rasmus Olop, Kaspar Linde, Rando Korb, Leo Kuris, Jakob Naagel, Kaido Eichfus, Urmas Saar, Toivo Lempu, Vello Aru, Risto Nurk ja Melani Nõu.



