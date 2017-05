Sport

Ott Tänak Argentinas poodiumil

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Autor: Gunnar Usin Kolmapäev, 03. mai 2017. Ott Tänak (paremal) ja Martin Järveoja Argentina ralli poodiumil. FOTO: M-Sport Saarlasest autorallipiloot Ott Tänak (M-Sport) teenis Argentinas autoralli MM-sarjas tänavu kolmanda poodiumikoha. MM-i üldarvestuses hoiab Tänak 66 punktiga neljandat kohta.



Ajalugu Tänaku kasuks ei rääkinud, sest Argentinas oli ta esikümnesse jõudnud vaid korra. See juhtus 2012. aastal koos Kuldar Sikuga. Mullu pidi ta seal koos Raigo Mõlderiga leppima 15. kohaga, 2015. aastal sai 11. ja 2014. aastal üldarvestuses 17. koha (WRC2 klassis 8.). Seega oli Tänakul tõestamist palju. Koos ülesõitudega läbis ta nelja päeva jooksul 1417 km, kiiruskatsete kogupikkus oli 357,59 km.



Pärast avapäeva oldi viiendad



Neljapäeval sõidetud 1,9 km pikkusel publikukatsel sai Tänak üheksanda koha ja kaotas liidrile Sébastien Ogierile 3,1 sekundit. Tänaku enda sõnul tegi ta katsel ühe väikese vea, mis talle pisut aega maksis.



“Eksisime ühel ristmikul, sest pimedas ei ole neid hästi näha,” sõnas Tänak katse järel ralliraadiole. “Aeg ei ole see, mis ta peaks olema, aga tõeline võitlus algab homme,” lisas ta optimistlikult.



Reedel sõideti üheksa kiiruskatset. Tänak sõitis end stabiilselt esikümnesse ja jätkas päeva lõpuks viiendal kohal. Kui samuti Fordi ohjavast britist liidrist Elfyn Evansist jääb eestlane maha 1.11,3, siis teine koht oli 15 sekundi kaugusel, kirjutab sport.delfi.ee.



“Me teadsime, et ralli on autodele raske ning seetõttu olime ettevaatlikud,” ütles Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. “Võib-olla hoidsime kohati ennast liiga palju tagasi, kuid mis kõige tähtsam, läbisime turvaliselt võistluspäeva. Seis on tihe ja kõike võib juhtuda. Homsed (loe: laupäevased – toim) kiiruskatsed ei tohiks autole nii karmid olla ning nendel on parem sõita. Palju on veel minna, kuid võitleme vähemalt teise koha eest.”



Laupäeval kaks katsevõitu



Laupäeval sõideti kuus katset ja Tänak näitas hommikustel katsetel (10.–12.) neljandat, viiendat ja kolmandat aega. Seejärel võitis ta 13. katse ja möödus üldarvestuses Mads Östbergist. Järgmisel katsel jagas ta katsevõitu Neuville’iga ning sai päeva viimasel katsel kolmanda aja.



Nii oli järjestus enne viimast võistluspäeva järgmine: 1. Elfyn Evans, 2. Thierry Neuville (+ 11,5), 3. Ott Tänak (+ 26,8), 4. Sebastien Ogier (+ 49,9).



Ralli otsustavat, kolmandat võistluspäeva alustas Tänak kohe katsevõiduga. Ta oli kiireim 16,32 km pikkusel El Condor-Copina katsel, kus edestas 1,3 sekundiga Neuville’i ja 3,8 sekundiga Evansit.



Powerstage’ilt 3 punkti lisaks



Päeva teisel katsel sai Tänak Neuville’i, Evansi ja Craig Breeni järel neljanda koha. Kokkuvõttes läks asi aga ülimalt põnevaks, sest Evans juhtis enne viimast kiiruskatset Neuville’i ees vaid 0,6 sekundiga. Tänak oli 27,8-sekundilise kaotusega turvaliselt kolmas.



Powerstage’il sõitis Tänak 1,5 sekundiga üle tiimikaaslase Sebastien Ogieri aja. Tagant tulid veel esikohale heitlevad belglane Neuville ning inglane Evans, kes tõukasid eestlase kolmandaks. Katsevõidu ning ka ralli üldvõidu pistis taskusse belglane. Viimase, 16,32 km pikkuse katsega sõitis Neuville 0,6-sekundilise allajäämise 0,7-sekundiliseks eduks. Kolme võistluspäeva peale jäi kahte paremat lahutama distantsiliselt paarkümmend meetrit!



Nii kujunes Argentina ralli lõppjärjestus alljärgnevaks: 1. Thierry Neuville, 2. Elfyn Evans (+ 0,7), 3. Ott Tänak (+ 29,9), 4. Sebastien Ogier (+ 1.24,7), 5. Jari-Matti Latvala (+ 1.48,1), 6. Hayden Paddon (+ 7.42,7).



Tänak ja Järveoja (M-Sport) on pärast viiendat etappi sõitjate arvestuses 66 punktiga neljandal kohal. Juhib Sebastien Ogier (M-Sport, 102 p) soomlase Jari-Matti Latvala (Toyota, 86 p) ja belglase Thierry Neuville’i (Hyundai, 84 p) ees.



