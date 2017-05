Sport

Esimesel neljapäevakul 160 osalejat

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Saaremaa orienteerumisklubi annab teada, et Leisis toimunud esimese orienteerumisneljapäevaku võistlusklasside võitjad olid Luise Mägi, Marii Mägi, Elisa Mägi, Greetel Männiste, Tiiu Naagel, Vaige Aav, Maarika Saks, Külli Müür, Urve Kaseväli, Silver Tooming, Jasper Uussaar, Kevin Humal, Kennar Kahju, Jakob Naagel, Kaido Eichfus, Erik Keerberg, Toivo Lempu ja Vello Aru. Kokku osales Leisi radadel 160 orienteerujat.



Teine neljapäevak on kavas homme, 4. mail Valjalas. Stardipaik on Valjala kooli juures ja start avatud kell 16–18.30. Neljapäevaku korraldab Maarika Saks.

