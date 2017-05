Sport

Vahtrapuu üllatas meistriliiga naisi

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Saaremaa naiste meistrivõistlustel osales sel aastal neli võistkonda – Leisi, Vahtrapuu, Saaremaa spordikool ja Ultra. Finaalis alistas Vahtrapuu tulemusega 3:1 Leisi.



“Leisi ridades mängis sel korral tervenisti kolm meistriliiga mängijat – Maali Kanemägi, Kaisa Õunpuu ja Kadi Mägi. Seepärast arvasin, et Leisi naiskond on kindel favoriit,” ütles Meie Maale võistluste korraldaja Kristi Põld. “Aga Vahtrapuu naiskond suutis hea blokiga finaalis meistriliiga mängijad kinni panna. Vahtrapuul õnnestusid hästi ka pallingud ja meie eelis oli seegi, et oleme ju terve aasta koos mänginud,” loetles Põld võidu põhjusi.



Vahtrapuu võistkonnas mängisid Krista Kotselainen, Kristi Põld, Raili Sepp, Elsa Putku, Janne Järvalt, Andra Mesila ja Maili Kirspuu.



