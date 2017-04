Sport

Orienteerujad alustavad Leisis

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Saaremaa orienteerumisklubi annab teada, et orienteerumisneljapäevakute 45. hooaeg saab alguse ülehomme, 27. aprillil Leisis.



Uudiseks on tänavu see, et neljapäevakud toimuvad RMK Eestimaa orienteerumisneljapäevakute ürituste sarja raames, kuid korraldajaks on jätkuvalt Saaremaa orienteerumisklubi. Samas on võistluspaika juhatavad viidad ja muu atribuutika kogu Eestimaa neljapäevakutel ühesugune.



