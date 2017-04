Sport

Saarlased riisusid koorekihi

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 24. aprill 2017. Tiia Müürisepp. Üleeile Haibas peetud Eesti lauamängude mitmevõistluse karikavõistluste viiendal etapil Saaremaa mitmevõistlejad mandri omadele hõlpu ei andnud. Seda võistlust peetakse varalahkunud kohaliku spordimehe Andres Bahovski mälestusturniiri nime all.



Esikoht võideti nii meeste kui naiste arvestuses. Meestest võttis 37,5 punktiga 56-st võimalikust üldvõidu ka mõttemängude mitmekordse maailmameistrina tuntud Andres Kuusk.



Kaksikvõidu kindlustas Rein Kirst, kes jäi Kuusest maha kahe punktiga. Kolmandaks jäeti selle ala Eesti tituleerituim mees Valter Viisut (34 p.) Raplamaalt. Saarlased Meelis Uuväli ja Väino Uljas said vastavalt kuuenda (32,5 p.) ja 14. (27,5 p.) koha. Kokku osales 25 meest.



