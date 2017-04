Sport

SO3K võitis seenioride korvpalli

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Maakonna seenioride korvpallimeistri selgitasid tänavu Tesman ja SO3K, kes pidasid kaks mängu, mille punktid summeeriti.



Reedel peetud esimeses mängus üllatas SO3K siiani kõik maakonna seenioride turniirid võitnud Tesmanit 59:47 võiduga.



Laupäeval alustas Tesman hästi, saavutati edu 8:0 ja kolmandal veerandil juhiti kahel korral 11 punktiga, kuid rohkemaks jõudu ei jätkunud. Mäng küll võideti 57:55, kuid kokkuvõttes kuulus tiitel esmakordselt +10 punktiga SO3K-le. “Arvan, et me tahtsime seda võitu vist rohkem saada,” lausus SO3K kapten Toivo Armuand Meie Maale.



SO3K rivistusse kuulusid Ain Koplimäe, Andrus Tänak, Andu Lõhmus, Avo Levisto, Heini Reinfeldt, Jaanus Vaga, Janek Liivas, Kristjan Koppel, Mati Metsanurk, Mihkel Ojakäär, Raimond Kannik, Raivo Uus, Veigo Väli ja Toivo Armuand.



