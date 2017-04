Sport

Tavamales võidutses Martin Kallas

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 18. aprill 2017. Vasakult Marko Siil, Martin Kallas, Andres Kuusk. FOTO: Gunnar Usin Tavamale tähendab pika ajakontrolliga mängu ja turniir kestab tavaliselt mitu päeva. Reedel alustas mängimist kaheksa maletajat, nende seas üks naine. Mõtlemisaega oli poolteist tundi ühele partiile.



Ainsana alustas kahe võiduga Hendrek Kelder, alistades põnevusmängus ka Marko Siili. Kuid punktilisa talle rohkem ei tulnudki. Paljukordne maakonna meister Andres Kuusk rahuldus teises voorus valgetega mängides Martin Kallase vastu viigiga.



Lisaks ebaõnnestus tal mäng Marko Siiliga, kus ta oli kolme vähemetturiga seisus sunnitud alistuma.



Nii olid pühapäeval enne viimast vooru võrdselt kolme punktiga juhtimas Martin Kallas ja Andres Traumann, kes kohtusidki omavahel. Vaatamata sellele, et Traumann sai keskmängus teatud positsioonilise paremuse, ei suutnud ta seda realiseerida. Hoopis Kallas oli see, kes lõppmängus enametturi saavutas ja selle ka võiduks vormistas.



