Viikingid ei leidnud Kalevi vastu väravavõtit

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Laupäeval Kuressaare jalgpallistaadionil aset leidnud Eesti esiliiga jalgpallimeistrivõistlustel jäi FC Kuressaarel viienda vooru kohtumises JK Tallinna Kalevi väravalukk avamata, kuigi võimalusi selleks oli kuhjaga. Mängu ainsa värava lõi Kalevi poolel Gert Jõeäär juba 11. minutil.



Kuigi võõrustajatel oli teisel poolajal mitu väga head võimalust värav lüüa, teeniti üle kümne nurgalöögi ja lõpuks veel penalti, siis võrku sahistada ei suudetud ja nii tuli leppida 0:1 kaotusega, kirjutab fckuressaare.ee



“Meil jäi võit realiseerimise taha,” ütles Meie Maale viikingite loots Sander Viira, kes ka ise väljakul rassis.



“Kui esimene poolaeg oli võrdne, siis teisel poolajal oli mäng meie käes. Lõime väravaolukordi, kuid ära lüüa ei suutnud. Lõpuks määrati meie kasuks üleminutitel ka penalti.



Mario Stern läks lööma, kuid sättimisega läks aega ja Stern ütles hiljem, et jõudis vahepeal löögi suuna ringi mõelda ja Kalevi väravavaht suutis tõrjuda. Positiivse poole pealt tooksin välja, et suutsime tugeva Kalevi vastu mängu dikteerida ja see süstib edaspidi nende vastu lootust,” lisas Viira.



Homme seisab meeskonnal ees Eesti karikavõistluste veerandfinaal Narvas sealse Unitediga.



