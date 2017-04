Sport

Vaherid läbisid Hannoveri maratoni

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 11. aprill 2017. Annika (paremal) ja Eva-Maria Hannoveri maratonil. FOTO: erakogu Kui Saaremaa jooksja Annika Vaher on lehelugejatele ammune tuttav, siis nüüd tuli teade Saksamaalt, et ka tema Saksamaal elav 23-aastane tütar Eva-Maria Vaher on ema jälgedesse astumas.



Nimelt jooksid naised läinud pühapäeval Hannoveri maratonil. Kui Annika oli ajaga 3:29.05 472 naise seas 33. ja N45 naiste seas viies, siis Eva-Maria parandas poolmaratonis oma isiklikku rekordit pea kümne minutiga. Nimelt oli ta ajaga 2:01.54 3056 naise seas 956.



Nädalapäevad varem jooksis Annika Berliini poolmaratonil ja oli ajaga 1:37.45 10 113 lõpetanud naise seas 269. Nimelt jooksid naised läinud pühapäeval Hannoveri maratonil. Kui Annika oli ajaga 3:29.05 472 naise seas 33. ja N45 naiste seas viies, siis Eva-Maria parandas poolmaratonis oma isiklikku rekordit pea kümne minutiga. Nimelt oli ta ajaga 2:01.54 3056 naise seas 956.Nädalapäevad varem jooksis Annika Berliini poolmaratonil ja oli ajaga 1:37.45 10 113 lõpetanud naise seas 269.

Veel artikleid samast teemast »