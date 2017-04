Sport

Naised kossu mängima!

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Aastakümneid maakonnas kiratsenud naiste korvpallile üritatakse hoogu anda Kihelkonnal, kus ülehomme kl 18 leiab kooli spordisaalis aset naiste korvpalliõhtu.



“Oodatud on kõik naised, olenemata sellest, millal viimati palli käes hoiti, peaasi, et korvpall meeldib ja reeglid ka veel enam-vähem meeles on,” sõnas kohapealne korraldaja Monica Kallas.



