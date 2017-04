Sport

Tänak jäi Korsikal punktideta

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 10. aprill 2017. Ott Tänak ja Martin Järveoja keskenduvad järgmisele rallile, et tugevamana tagasi tulla. Saarlane Ott Tänak sõitis reedel Korsika MM-ralli kolmandal kiiruskatsel rajalt välja ja pidi katse katkestama. Superralli süsteemis jätkates kaotas ta eilsel punktikatsel 0,1 sekundiga ralli üldvõitjale Thierry Neuville’ille ja jäi esimesena punktita.



Eesti parim rallipiloot Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja (M-Sport, Ford) alustasid reede hommikul Prantsusmaal Korsika teedel autoralli MM-hooaja neljandat etappi igati hästi. Esimesel kahel katsel näidati neljandat aega ja enne kolmandat katset oldi neljandad ka üldarvestuses.



Rallit juhtis sel hetkel britt Cris Meeke Citroenil. Esikuuikusse mahtusid Sebastien Ogier Fordil (+8,9), Thierry Neuville Hyundail (+17,2), Ott Tänak (+21,5), Dani Sordo Hyundail (+26,7) ja Craig Breen Citroenil (+29,7).



Paraku kihutas Tänak 31,2 km pikkuse kolmanda katse algfaasis ühes pikas kurvis rajalt välja. Kuigi mehed ja auto jäid terveks, oli kraavi äär nii järsk, et iseseisvalt enam rajale tagasi ei saanud.



“Oli pikk Korsikale tüüpiline kurv, mille lõpus oli asfaldil kruusa rohkem kui ootasin,” vahendas Delfi Sport Tänaku kommentaare.



“Pidamine kadus ja vajusime kraavi. Tee oli kitsas ja olukorda päästa ei saanud. Sõiduviga oli tehtud, kuid teinekord suudad jamast välja tulla. Seekord ei õnnestunud, kõikusime piiri peal – siia või sinna. Kahjuks sinna,” möönis Tänak.



“Tühi tunne on. Kulutasin kõvasti energiat, et lõpuks Korsikal hea tulemus kirja saada. Kõik toimis. Saime pärast katsete esimest läbimist autogi paremaks seadistatud. Kõik sujus. Lisasime hoogu juurde, enesekindlust oli ja siis juhtus. Aga selline on elu, teinekord karm,” lisas pettunud Tänak.



Tänakule kutsuti appi puksiir, kuid seda ei lubatud enne rajale, kui kõik rahvusliku võidusõidu ekipaažid olid katse läbinud. Hiljem sõideti omal jõul 100 km kaugusele Bastias asuvasse ralliparki.



Laupäeval jätkasid Tänak ja Järveoja võistlust superralli-süsteemis. Sõideti neli katset. Ajad olid vastavalt 10. (+47,9 kaotust Neuville’ile), 5. (+6,6 Neuville), 7. (+25,1 Ogier) ja 4. (+4,1 Neuville).



Ühe kümnendikuga punktidest ilma



Kuna suurt kala ei olnud Tänakul enam võimalik püüda, siis pühapäeval jagati viimasel kiiruskatsel ehk Power Stage’il MM-punkte ja just see oli Tänaku järgmine eesmärk.



Punktide saamiseks tuli viimane katse lõpetada esiviisikus. Kuid Tänak sõitis end 10,42-kilomeetrisel katsel kuuendaks ehk jäi esimesena punktita.



“Meil purunes katse lõpus rehv. Alguses kaotasime ka päris palju aega. See oli meie jaoks õpetlik ralli. Juhtus päris palju. Keskendume järgmisele rallile, et tulla tagasi tugevamana,” ütles Tänak finišis. Maksimumpunktid võttis üldarvestuses neljandaks tõusnud soomlane Jari-Matti Latvala Toyotal.



Üldvõidu võttis Neuville



Kuna Meeke oli sunnitud kuuendal kiiruskatsel tehniliste probleemide tõttu liidrikohalt katkestama, võitis tänavuse Korsika ralli belglane Thierry Neuville 54,7 sekundilise eduga tiitlikaitsja Sebastien Ogieri ees.



Viimasel päeval maadles Ogier tehniliste probleemidega ning oli peaaegu poodiumikohta maha mängimas, kuid suutis viimase katse siiski teise ajaga läbida.



Lõppseis kujunes alljärgnevaks: 1. Thierry Neuville (Hyundai) 3:22.53,4, 2. Sebastien Ogier (M-Sport) +54,7, 3. Dani Sordo (Hyundai) +56,0, 4. Jari-Matti Latvala (Toyota) +1.09,6, 5. Craig Breen (Citroen) +1.09,7, 6. Hayden Paddon (Hyundai) +2.16,3... 11. Ott Tänak (M-Sport) +15.20,3.



