Nasvale väntas 66 ratturit

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 10. aprill 2017. Rattamatka Nasva Kevad osalejad Nasva klubi juures. FOTOD: Gunnar Usin Kõik Saaremaa spordilembesed inimesed kindlasti teavad, mida kujutab endast tervisespordisari Liikudeks Tervemaks ja tõenäoliselt on enamus neist ka vähemalt ühel etapil osalenud.



Nimetatud sari alustas 2008. aastal, mil oli kavas 12 etappi. Sel aastal jõudis sari oma kümnendasse juubeliaastasse. Etappide arv on aasta-aastalt kasvanud, rahvaspordialasid ja osalejaid on mõistagi juurde tulnud.



Juubeliaastal on Liikudes Tervemaks sarjas kokku juba 34 etappi ja eile oli kümnenda etapina kavas rattamatk nimetusega Nasva Kevad, mida sõidetakse aastast 2012.



“Hommikul oli taevas pilvine ja ilm udune, võis arvata, et hakkab sadama,” rääkis rattamatka läbiviimise eest vastutav Kadri Pulk eile Nasval Meie Maale.



“Veel kella 11 ajal Päikest näha ei olnud ja arvasin, et täna (loe: eile, toim.) palju osalejaid tulemas ei ole. Kuid ometi tuli Tuulte Roosi juures asuva Musumänniku parklasse 66 ratturit ja stardi ajaks (kell 12, toim.) tuli Päike ka kenasti välja.”



Distants ei olnud pikk ja juba poole tunni pärast kogunesid sõitjad Nasva klubihoonesse Nasva ajalugu tutvustavat filmi vaatama. Hiljem mindi klubitagusele platsile, kus loosiga jagati kõikide ratturite vahel välja 20 sponsorite ja spordikeskuse poolt välja pandud auhinda. Fortuunaks oli Nasva klubi juht Hiie Kuusk.



“See matk on pigem pere-ürituseks kujunenud, seepärast jagub sõitjaid igasse vanusesse,” arvas Pulk. Tõepoolest, kuna matka pikkust saab mõõta ligikaudu tosina kilomeetriga, sest just niipalju on Tuulte Roosi juurest Nasvale ja tagasi, siis on see matk ka väikestele lastele jõukohane.



Tulen järgmisel aastal jälle



Loosi tahtel sai valge kootud mütsi, millel peal sinisega tikitud Kuressaare, omanikuks 23-aastane kuressaarlanna Kaisa Maasik.



"Osalen sellel matkal juba neljandat aastat ja nii palju inimesi, kui täna, pole veel olnud. Nojah, palju sõltub ilmast ka. Kui oleks vihma sadanud, siis poleks vist tulnud, aga mine tea, võib-olla oleks ka. Matk on hästi korraldatud ja kui vähegi saan, tulen järgmisel aastal jälle väntama," rääkis õnnelik Maasik Meie Maale.

