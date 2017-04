Sport

Ivar Truu on maakonna parim kabetaja

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Esmaspäev, 10. aprill 2017. Maakonna meister tavakabes selgus tänavu peale kolmepartiilist järelmatši. “Mõõgad ristasid” Ivar Truu ja vanameister Rein Kirst, kes olid põhiturniiri järel esikohta jagama jäänud.



Kaks esimest partiid rahunesid viigiks. Neist esimene küll suurte seikluste järel, sest avangus võinuks otsustava ülekaalu saada Kirst, lõppmängus aga Truu. Jätkati sama ajakontrolliga (25 minutit partiile pluss 10 sekundit iga käigu eest) esimese võiduni.



Kolmas partiis sattus Truu avangus jällegi raskustesse. Need siiski klaarusid ja kui kummalgi jäi lauale viis kivi, kaldus mäng viigi poole. Siis tegi Kirst käigu, mis osutus parandamatuks veaks, sest seis jooksis Truu kasuks kokku.



Kui välkkabes on Ivar Truu kolme aasta meistriks juba tulnud, siis tavakabes peab ta oma auhinnakapis esimese kulla jaoks nelja pronksi kõrvale ruumi tegema. Kaks esimest partiid rahunesid viigiks. Neist esimene küll suurte seikluste järel, sest avangus võinuks otsustava ülekaalu saada Kirst, lõppmängus aga Truu. Jätkati sama ajakontrolliga (25 minutit partiile pluss 10 sekundit iga käigu eest) esimese võiduni.Kolmas partiis sattus Truu avangus jällegi raskustesse. Need siiski klaarusid ja kui kummalgi jäi lauale viis kivi, kaldus mäng viigi poole. Siis tegi Kirst käigu, mis osutus parandamatuks veaks, sest seis jooksis Truu kasuks kokku.Kui välkkabes on Ivar Truu kolme aasta meistriks juba tulnud, siis tavakabes peab ta oma auhinnakapis esimese kulla jaoks nelja pronksi kõrvale ruumi tegema.

Veel artikleid samast teemast »