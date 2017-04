Sport

Viikingid esiliigas kolmandad

Teisipäev, 04. aprill 2017.



FC Kuressaare jalgpallimeeskond on Eesti esiliiga meistrivõistlustel pidanud neli mängu. Alustuseks saadi kodus valus 1:2 kaotus Rakvere JK Tarvaselt.



Hiljem korjati kodumängudes suureskoorilised võidud 5:0 ja 4:0 vastavalt FCI Tallinn U21 ja Tallinna FC Levadia U21 üle. Üks võit on ette näidata ka võõrsilt, kui Tartus alistati sealne JK Welco tulemusega 3:1.



Autor: Gunnar Usin

