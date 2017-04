Sport

Ettearvamatu Korsika ralli tulekul

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 04. aprill 2017. Tänak (paremal) ja Järveoja Monte Carlos poodiumil. FOTO: erakogu Eeloleval nädalavahetusel sõidetakse Korsika saare asfaldil autoralli MM-i neljas etapp. Saarlasest rallipiloot Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja peavad just seda rallit tänavuse hooaja suurimaks katsumuseks.



“Korsika ralli on tänavusel hooajal meie senine kõige suurem katsumus, kuid oleme palju arenenud ning ootame väljakutset,” ütles Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. “Mul pole varem siin rallil asjad sujunud, kuid sama oli ka Monte Carlo MM-ralliga. Mäletatavasti läks meil seal hästi. Olen pühendunud ning motiveeritud. Kõik on võimalik ning meil on võimalus positiivseks tulemuseks. Auto tundus Montes väga hea ning oleme pärast seda palju testitööd teinud.



Eelmisel nädalal testisime peaaegu 500 km, loodame, et sellest on Korsikal kasu. Sealsed kiiruskatsed on nii kitsad ja kurvilised ning seal võib igal pool midagi juhtuda. Eksimisruumi pole, seega peame alates stardist keskenduma ning olema rahulikud,” rääkis Tänak, kes on Korsika rallil startinud kahel korral (2015, 2016) ning mõlemal juhul lõpetanud kümnendana.



Järveoja vaevab iiveldus



Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tõdes Korsika ralli eel, et ta kannatab sõiduiivelduse käes.



“Lähen esimest korda Korsikale, nii et pean vajaliku kiirusega kohanema üsna kiiresti,” rääkis Järveoja M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. “Kaardilugeja jaoks on see ralli üsna raske, kuna Korsikal on väga kurvilised teed, mistõttu peame olema äärmiselt keskendunud ning rahulikud selle pinge all,” sõnas varem Karl Kruudaga koostööd teinud Järveoja.



“Minu jaoks saab olema suurimaks väljakutseks just rajaga tutvumine, kuna kannatan sõiduiivelduse käes. Ehkki võistlusautos ei pane seda niivõrd suurel määral tähele, lööb see välja rajaga tutvumise ajal ja Korsika teed pole just kõige sirgemad,” pelgab Järveoja.



Rehvivalik kujuneb raskeks



M-Spordi meeskonna rehviekspert George Black rääkis sel nädalal toimuva Korsika asfaldiralli eel tiimi kodulehe vahendusel Korsika teede omapäradest.

“Korsika ralli on rehve silmas pidades äärmiselt keeruline, sest Euroopa kevad võib olla väga ettearvamatu, mistõttu võivad olud üleöö muutuda. Kui sellele lisada saare ainulaadne ilm, saamegi tulemuseks võidusõidu, kus teeolud võivad muutuda lausa ühe kiiruskatse jooksul,” rääkis Black, kes töötab M-Spordi meeskonnas alates 1996. aastast, mil M-Spordi meeskond asutati.



