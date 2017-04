Sport

Nurme jooksis USA-s hooaja tippmargi

Esmaspäev, 03. aprill 2017.



31-aastane Saaremaa jooksja Tiidrek Nurme võistles peale kaheaastast pausi jälle staadionil. Nimelt asus ta stardijoonele 5000 m jooksus laupäeval Ameerika Ühendriikides San Franciscos peetud State Distance Carnival võistlustel.



Kokku peeti 5000 m distantsil kaheksa jooksu. Nurme võistles neist kõige tugevamas ja sai teise koha ajaga 13.55,49, mis on Eesti tänavuse hooaja tippmark (isikliku rekordi jooksis Nurme 13.31,87 16. aprillil 2010, toim.).



Viimase ringi alguses asus Nurme veel viiendal positsioonil. “Lõpuspurdil sain tunda seda, mida staadionimehed sageli tunnevad – kõrget laktaati,” kirjutas Nurme oma blogis. Koguni kümme meest jooksid kiiremini, kui varasem võistluste rekord 14.03,14. “Eks naelikutega staadionil joosta kehale natuke võõras ole.



Esimese koha kaotasin kiirele staadionimehele”, lisas Nurme. Jooksu võitis Kyle Medina ajaga 13.54,87.



13. aprillil on Nurmel kavas osaleda Mt. SAC võistlusel 10 000 m jooksus. "Kui esimene võistlus oli juurdeviiv, siis teine saab olema täideviiv. Igatsen isiklikku rekordit," märkis Nurme. Kahe võistluse vahelise aja veedab ta treener Mark Mischi juures Colorados.

