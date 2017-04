Sport

Eesti vutikoondis jälle Saaremaal

Esmaspäev, 03. aprill 2017.



Saaremaa jalgpallisõbrad on pidanud üheksa aastat ootama, mil Eesti meeste jalgpallikoondist kodukamaral näha saab, sest viimati pidas koondis mängu Saaremaal 2008. aastal. Tänaseks on Eesti ja Läti alaliidud kokku leppinud, et Eesti – Läti maavõistlus leiab aset Kuressaares 2019. aasta suvel (täpsem kuupäev teadmata). Seega tuleb veel kaks aastat oodata.



“Mul on väga hea meel, et Eesti koondis taas Saaremaale tuleb ja peab siin ühe oma tähtsaima maavõistluse naabri Lätiga,” lausus Kuressaare linnapea Madis Kallas. “Kindlasti annab see lisatõuke meie plaanidele viia ellu Kuressaare linnastaadioni ehitamise teine etapp. Soovime kujundada sellest maavõistlusest suurema kultuurilise sündmuse,” lisas Kallas soccernet.ee vahendusel.



Küll on aga täpselt teada, et kahe naaberriigi meeste koondiste vaheline maavõistlus toimub Lätis tänavu 12. juunil ehk pisut rohkem kui kahe kuu pärast. Täpse toimumiskoha teatab Läti alaliit lähiajal.



Tegemist saab olema 54. Eesti – Läti maavõistlusega. Eestil on kirjas 9 võitu, 20 viiki ja 24 kaotust. Oleme lätlastele löönud 55 ja endale lasknud lüüa 77 väravat.

