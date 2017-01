Sport

Kuido Koppel uisutas end teiseks

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Dramaatiline finišiheitlus: Kuido Koppel (paremal), tema kõrval lätlane Reinis Znotins ja nende taga pikali Viljandi oma mees Kermo Randmäe. FOTO: ekraanitõmmis Ka uisutamises teevad saarlased endale nime, sest 50-aastane saarlane Kuido Koppel võitis üleeile Viljandi järve jääl toimunud VII Mulgi uisumaratonil teise koha.



Olgugi et Koppel oli 30 km pikkusel võistlusmaal juba pika edumaa sisse sõitnud, siis neljandal ringil (sõideti kuus viiekilomeetrist ringi) ühines temaga Viljandi sõudeklubi mees Kermo Randmäe. Viimasel ringil tulid järele veel kolm lätlast, kellest üks suutis liiderduo kinni püüda.



Kolme mehe vahel toimunud dramaatilises finišiheitluses läks esikoht lätlasele Reinis Znotinsile. Esikoht jäi Koppelil vaid kahe sajandiksekundi kaugusele. Kolmanda kohaga leppima pidanud Randmäe elas “lõpuruudustikus” läbi kukkumise, kuid üle finišijoone ta siiski libises ja ajakaotust Koppelile mõõdeti 0,65 sekundit.



Eelmisel aastal oli Koppel samal võistlusel kuues ja seepärast uurisingi, kas on märgata edasiminekut või oli konkurents kesisemaks jäänud. “Edasiminek on kahtlemata olemas,” ütles Koppel Meie Maale antud lühiusutluses.



“Tegelen pikamaauisutamisega juba aastast 2008. Jõudsin selle ala juurde tegelikult rullsuusatamise ja –uisutamise kaudu. Eks võhm ja visadus mängivad hea tulemuse saavutamisel ka oma rolli, kuid põhiline on ikka tehnika ja selle lihvimine,” rääkis Koppel oma eduka esinemise põhjustest Viljandis.



Kokku osales 30 km pikkusel distantsil 126 uisutajat. Olgugi et Koppel oli 30 km pikkusel võistlusmaal juba pika edumaa sisse sõitnud, siis neljandal ringil (sõideti kuus viiekilomeetrist ringi) ühines temaga Viljandi sõudeklubi mees Kermo Randmäe. Viimasel ringil tulid järele veel kolm lätlast, kellest üks suutis liiderduo kinni püüda.Kolme mehe vahel toimunud dramaatilises finišiheitluses läks esikoht lätlasele Reinis Znotinsile. Esikoht jäi Koppelil vaid kahe sajandiksekundi kaugusele. Kolmanda kohaga leppima pidanud Randmäe elas “lõpuruudustikus” läbi kukkumise, kuid üle finišijoone ta siiski libises ja ajakaotust Koppelile mõõdeti 0,65 sekundit.Eelmisel aastal oli Koppel samal võistlusel kuues ja seepärast uurisingi, kas on märgata edasiminekut või oli konkurents kesisemaks jäänud. “Edasiminek on kahtlemata olemas,” ütles Koppel Meie Maale antud lühiusutluses.“Tegelen pikamaauisutamisega juba aastast 2008. Jõudsin selle ala juurde tegelikult rullsuusatamise ja –uisutamise kaudu. Eks võhm ja visadus mängivad hea tulemuse saavutamisel ka oma rolli, kuid põhiline on ikka tehnika ja selle lihvimine,” rääkis Koppel oma eduka esinemise põhjustest Viljandis.Kokku osales 30 km pikkusel distantsil 126 uisutajat.

Veel artikleid samast teemast »