Maastik bridžis Eesti teine (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Õnnelikud Mart Maastik (vasakul) ja Hannes Linnamägi Eesti meistrivõistluste hõbemedalitega. FOTO: erakogu Tallinnas peetud Eesti bridži paarismängu meistrivõistlustel läks Saaremaa mängijatel igati hästi. Tartu juurtega, kuid Karalas kanda kinnitanud Mart Maastik saavutas koos Rakvere mehe Hannes Linnamägiga hõbemedali, tulemuseks 56,31%.



Pronksmedali pärast käis ülimalt tihe võistlus kolme paari vahel.



Lõpuks kuulus see 54,84%-ga Saaremaa juurtega, kuid Tallinnas resideerivale Vilmar Vahele, kelle partneriks oli tartlane Tanel Kõivupuu.



Hiljutised Saaremaa ühisgümnasistid, kuid praegused Tartu tudengid Jakob Prii ja Manglus Lember jäid Vahest-Kõivupuust maha 0,07 protsenti, kuid edestasid omakorda viiendaks jäänud ekshiidlast Allar Padarit ja pärnakat Aivar Tammelit vaid 0,01 protsendiga.



Meistritiitli saavutasid 57,06 %-ga Mikk Mirme – Joel Aasmäe Tallinnast.

“Olen võistlusbridžiga tegelenud umbes 20 aastat,” rääkis Maastik Meie Maale.



