Pinksimängijad olid edukad

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Janek Saar. FOTO: Gunnar Usin Eesti võistkondlike meistrivõistluste esiliigas jätkas Keila Pinksiproffide kolmas meeskond võidukalt. Saaremaa mängijate Janek Saare, Taivo Esko ja Sven Issajevi kõrval mängib selles võistkonnas ka tugev soomlane Ari Koskinen, kes on Soome edetabelis 20. kohal.



Esiliiga on Eestis tugevuselt teine liiga ja Keila Pinksiproff III jätkab võitlust, et pääseda üleminekuturniirile kõrgliiga “sabaotsa” kuuluvate võistkondadega.



Hetkel tundub, et see on vägagi reaalne. Esiliigas on kaheksa võistkonda, millest esimene suundub otse kõrgliigasse, teine ja kolmas meeskond pääsevad üleminekuturniirile.



Liidripositsiooni hoiab siiani täiseduga (11 matšivõitu 11-st võimalikust) mänginud Pärnu I võistkond. Järgneb Tartu võistkond kümne võiduga. Järgnevad Keila ja Pärnu-Jaagupi võistkonnad, kes mõlemad on saavutanud kaheksa matšivõitu, kuid tänu paremusele omavahelises mängus jätkab Keila kolmandal positsioonil.



“Meie liider on soomlane Koskinen, kes pole siiani kaotanud ainsatki mängu,” ütles Meie Maale Saaremaa esireket Janek Saar. “Mina olen võistkonna teine number, võidud-kaotused on enam-vähem pooleks.”



Üleeile tuli Keila võistkonnal pidada järjekordsed neli matši. Koju sõideti täiseduga. Tartu Pipo alistati 4:2, Viljandi 4:0, Pärnu II 4:3 ja Riisipere 4:1. Mängida jääb veel kolm matši.

