Sport

Volleesindustel oli must laupäev (1)

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Mängiv treener Asko Esna (nr 13) on laupäeval Audentese vastu aja maha võtnud. Foto: Gunnar Usin Saaremaa meeste ja naiste võrkpalli esindusvõistkonnad pidid üleeile Eesti esiliigas kaotustega leppima. Mehed vandusid kodus tulemusega 1:3 alla Audentese noortele ja naised kaotasid Tartus Mectusele 0:3.



Võrkpall on Saaremaal jätkuvalt võrratu ja populaarne. Olenemata sellest, kas mängivad mehed või naised, hoiavad võrkpallisõbrad kokku ja omasid tullakse alati toetama.



Nii oli ka üleeile kui Saaremaa võrkpalli esindusmeeskond võõrustas Eesti esiliiga meistrivõistluste raames koduses Kuressaare spordikeskuse vanas saalis Audentese spordikooli ja Eesti noortekoondise ühist võistkonda. Rõdudel loendasin kokku üle 60 huvilise.



“Raske on täna favoriiti välja pakkuda. Arvan, et tuleb huvitav ja võrdsete võimalustega mäng,” arvas pukikohtunik Raimond Nau enne mängu algust.

“Koossesisuga meil praegu õnneks erilisi probleeme ei ole. Saan kasutada kõiki mängijaid, kes meil treeningutel käivad. Loodame parimat,” oli Saaremaa meeskonna mängiv treener Asko Esna enne mängu positiivselt meelestatud.



Mäng algaski Saaremaa jaoks paljulubavalt. Olgugi, et Audentes sai kaks esimest lihtsat punkti ja asus avageimis juhtima 2:0, haaras Saaremaa seejärel juhtohjad kindlalt enda kätte. Õnnestus pea kõik, mis ette võeti. Hea pallinguga pandi vastaste vastuvõtt proovile ja tihtilugu ei saanudki nad rünnakut üles võetud.



Pea eksimatult tegutseti rünnakul ja lisaks saadi veel emotsionaalseid punkte blokis. Nii võeti kindel geimivõit tulemusega 25:15 ja kuskilt otsast ei paistnud, et mäng pöörde võiks võtta. Ometi võitis kaks järgmist geimi 25:20 ja 25:18 just Audentes.



“Nad vahetasid teises geimis sidemängijat,” ütles peale mängu Meie Maale Saaremaa sidemängija Mart Tiitsaar.



“Tõsted hakkasid tulema teistesse kohtadesse ja me ei jõudnud enam blokki korralikult ette panna. Lisaks hakkas Audentes meie serve paremini kätte saama. Blokk läks neil ka paremaks,” loetles Tiitsaar põhjuseid, miks mängu pööre tuli.



“Audentes teeb kaks korda päevas trenni, meie ühe. Olgugi, et olime neile esimese mängu 2:3 võõrsil kaotanud, ei saanud neid kindlateks favoriitideks pidada.”



Neljandas geimis vahetas Saaremaa meeskond samuti tõstjat. “Tahtsime tõstete käekirja muutust ja seepärast tuligi Asko (loe: Asko Esna, toim.) neljandas geimis sisse,” selgitas Tiitsaar. Saaremaa oli edule väga lähedal.



Seisul 25:24 oli oma servil kasutada geimpall, mis viinuks mängu otsustavasse viiendasse vaatusesse, kuid serviviga kustutas selle lootuse. Järgneva kahe punkti mängimisel olid noored mehed värskemad ja kindlamad ning napp 25:27 geimikaotus osutus kurvaks tõsiasjaks.



Eile õhtul tuli kaotus vastu võtta ka tabeliliidrilt TLÜ/VK Rakverelt tulemusega 0:3 (-14, -17, -22).



Naised vigastuste küüsis



Eesti naiste võrkpalli esiliigas oli enne laupäeva välja kujunenud olukord, kus kolmel naiskonnal, Tartu Mectusel, Tallinna Spartal ja Saaremaal, oli kaheksast mängust kuus võitu ja kaks kaotust. Seetõttu oli saarlannade üleeilne mäng Tartuga ainuüksi tabeliseisu arvestades väga oluline ja võita soovisid mõlemad.



Ülesanne osutus meie naistele raskeks, sest lisaks sellele, et mäng toimus tartlannade koduväljakul, pidid mitmed Saaremaa naiskonna võtmemängijad vigastuste tõttu sellest kohtumisest eemale jääma. Nii tuli leppida “kuiva” 0:3 (-19, -23, -17) kaotusega.



“Pidime sel korral mängima ilma nelja põhimängijata. Cristin Lepp, Gerli Gull ja Krista Kotselainen olid vigastustega väljas ning Janne Järvalt viibib praegu välismaal,” ütles kahes geimis sidemängijana tegutsenud Kristi Põld Meie Maale. “Meie tüdrukud mängisid küll hästi, kuid tugeva Tartu vastu jäi sellest siiski väheks,” lisas Põld.



“Kahjuks tuli meil täna tunnistada vastaste paremust,” ütles naiskonna mängiv treener Raili Sepp. “Geimid olid täis võitlust, kuid nn “mängumehe” punktid läksid siiski tartlannadele.



Nende servide turmtuli hävitas meie vastuvõtu. Nii oli mängust välja lülitatud meie esimese tempo rünnak ja nurgaründajad said suure koormuse. Kindlasti oli meie mängu mõjutajaks ka põhimängijate vigastused ja viirushaiguste jäljed.



Kuuldavasti oli vastastel kasutada 100%-line koosseis. Meie spordikooli neiud, kes platsil käisid, mängisid väga hästi ning said olulise mängukogemuse,” lisas Sepp.





Meeste esiliiga tabel eilse hommiku seisuga

(mängud, punktid, võidud, kaotused, geimide suhe)

1. TLÜ/VK Rakvere 13 34 12 1 37:10

2. TTÜ/Kiili 13 33 11 2 34:10

3. Liider/Rae vald 13 27 9 4 32:18

4. EMÜ SK 14 23 8 6 28:24

5. Neemeco SK 13 22 8 5 28:24

6. Pärnu SK/VK 14 22 7 7 26:24

7. Saaremaa 14 20 6 8 28:30

8. Järvamaa VK II 13 16 6 7 21:30

9. Audentes SG/NK 12 14 5 7 22:28

10. Selver Kikas 14 7 1 13 15:40

11. VK Täht 13 1 0 13 6:39



Naiste esiliiga tabeliseis

(mängud, punktid, võidud, kaotused, geimide suhe)

1. Mectus Tartu/TKSK 9 22 7 2 24:9

2. Sparta 8 18 6 2 20:8

3. Saaremaa/Kuressaare 9 16 6 3 18:14

4. Peetri VK 8 16 5 3 17:9

5. VilVol 8 12 4 4 15:14

6. Neemeco/Gerardo’s Toys 8 12 4 4 15:14

7. VK Kramp N1 8 3 1 7 3:22

