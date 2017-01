Sport

Treiel ja Remmel viiendad

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Saaremaa noored kergejõustiklased Johannes Treiel ja Marilis Remmel saavutasid nädalavahetusel Tallinnas peetud Balti noorte mitmevõistluse meistrivõistlustel oma vanuseklassides tubli viienda koha.



Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis peeti läinud nädala reedel ja laupäeval Balti noorte mitmevõistluse meistrivõistlusi. Arvestust peeti nii noormeeste kui neidude U18 ja U20 vanuseklasside kaupa. Üldarvestuses võitis Eesti koondis 50 765 punktiga, Läti kogus teisena 49 353 punkti ja Leedu jäeti 46 079 punktiga kolmandaks.



Kergejõustikuklubi Saare noored võistlesid pealinnas igati korralikult. 18-aastane Saaremaa noormees Johannes Treiel saavutas 5147 punktiga 13 U20 noormeeste seas viienda koha. Täpselt samale kohale platseerus 15 U18 neidude seas ka 15-aastane Marilis Remmel, kelle lõpptulemuseks fikseeriti 3461 punkti.



“Johannes põdes alles hiljuti viirushaigust ja küsimärgi all oli, kas nendele võistlustele üldse minna,” rääkis Meie Maale noormehe treener Andres Laide.

“Seekord üllatas ta mind positiivselt just teivashüppes. Arvestades treeningutel näidatut, eeldasin maksimaalset tulemust kusagile 4.30 kanti. Kuid Johannes suutis 4.47, mis tähendab, et endine isiklik rekord (4.16) sai ületatud 31 sentimeetriga.



Tõkkesprint, kuul, kõrgus ja 60 meetri jooks läksid ka pigem hästi, sest kõik tulemused olid isiklike rekordite lähedased. Kaugushüppes ei tulnud seda, mida plaanisime, sest lootsime tulemust kuhugile 6.80–6.90 kanti. Kaks üleastutud katset, ja ainult üks läks arvesse, mis oli tehniliselt kõige halvem.



1000 meetri jooksus läks tõsiseks trügimiseks, seetõttu kannatas jooksu rütm ja lõpp tuli Johannesele raskelt.”



“Põhieesmärk oli tervelt lõpetada ja võimalusel mõnda rekordit parandada. Teivashüppe tulemus oli nii mulle kui treenerile kõige toredam üllatus.



Kaugushüppes oli ebaõnne ja pidin lõpetama üsna kesise 6.44-ga. Oleks see ala paremini õnnestunud, oleksin võinud võistelda ka kõrgemate kohtade eest, kuid olen saavutatuga hetkel väga rahul,” kommenteeris Treiel ise.



Ka Marilis Remmel andis Meie Maale enda hinnangu nende võistluste kohta. “Kui võrrelda mu tulemusi minu isiklike rekorditega, jäi igal alal varu sisse. Kõige rohkem olen rahul ehk kõrgushüppega, kus sain isegi hüpata oma isiklikku 1.68, kuid mida ma seekord siiski ei ületanud. 800 meetriga pole ma aga üldse rahul.



Kuigi pole saanud seda viimasel ajal joosta ning metsa alla pole ma ka ammu jõudnud, võinuks tulemus ikkagi parem olla. Teiste alade kohta võin öelda – “harju keskmine”. Koht ei olnud iseenesest halb, sest olen tüdrukute A-vanuseklassis esimest aastat ja seega pean võistlema endast vanematega. Oma parimat pole ma veel see hooaeg teinud. Ees on veel Eesti meistrivõistlused, mis toimuvad 25. veebruaril Tallinnas. Selleks ajaks olen ma kindlasti paremas vormis,” lõpetas Remmel positiivsel noodil.



Meistrivõistluste säravaima punktisumma – 5703 – sai U20 arvestuses individuaalse esikoha võitnud Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev), kirjutab ekjl.ee. Selle tulemusega ületas Hausenberg ka 37 aastat vana Eesti juunioride rekordi, mis kuulus 5592 punktiga Sven Reintakile.



Neidude U18 tuli 3836 punktiga Balti meistriks Katrina Grigorovica Lätist. Eestlaste kõrgeima ja ühtlasi individuaalse kolmanda koha võitis Katre Sofia Palm (Saue KJK) punktisummaga 3588 (8,74, 1.68, 11.42, 5.38, 2.46,12).



Remmel võitis “eestikatelt” kulla ja pronksi



Nädalapäevad varem võitis Marilis Remmel sealsamas Lasnamäel Eesti tüdrukute A-klassi (U18) meistrivõistlustelt kaks medalit. Kuldmedali saavutas ta kolmikhüppes tulemusega 11.67. Pronksiga tuli tal leppida oma lemmikalal, 60 m tõkkejooksus, kus ajaks märgiti 8,94.



