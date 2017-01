Sport

Janek Saar tegi jälle duubli

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Saaremaa lauatennisekuningas Janek Saar ei andnud oma vastastele hõlpu ka laupäeval toimunud Kuressaare LTK Tops XIX lahtistel uusaastaturniiridel, kus ta tunnistas vaid võite nii üksikmängu kui paarismängu arvestuses. Seega viis LTK Tops pika ajalooga uusaastaturniiride rändkarika aastaks koju hoiule just Saar.



Üksikmängus suutsid end esikolmikusse murda veel Sven Issajev ja Veljo Väljakivi. Muide, just Veljo oli ainus mängija, kes suutis Janek Saarelt geimivõidu saada. Esikümnesse mahtusid 4. Kaljo Väljakivi, 5. Aare Lehtsi, 6. Tiia Müürisepp (parim naisvõistleja), 7. Tarmo Aav, 8. Väino Uljas, 9. Janek Reinaru, 10. Meelis Uuväli.



