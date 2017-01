Sport

Rähnidele turniirivõit

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Lümanda Rähnide saalivutimeeskond võitis Pärnumaal Toris toimunud traditsioonilise saalijalgpalliturniiri “Tori saalivuti turniir 2017”.



“Sellel turniiril osalesime esmakordselt. Kokku oli kaheksa võistkonda, neist seitse Pärnumaalt ja eks meiegi võistkonnas olid kaheksast liikmest tegelikult viis Pärnumaa mehed,” ütles Rähnide mängiv juhendaja Sander Viira (pildil) Meie Maale. “Peale minu on Lümanda mehed veel Kristo Kallas ja Kermo Kuningas. Kuna Kermo elab praegu samuti Pärnus, siis tema oli eestvedaja rollis.”



