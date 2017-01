Hundid said loobumisvõidu

Sport

Eilsel spordiküljel viitasime, et laupäeval kl 17.30 Kuressaare spordikeskuses toimuma pidanud Eesti meeste esiliiga korvpallimeistrivõistluste mäng Kuressaare Huntide ja Tallinna Vasara vahel lükati viimaste palvel edasi.



Eesti korvpalli liit võttis aga eile vastu otsuse anda loobumisvõit tulemusega 20:0 Huntidele.



“Me jätkame nüüd kuueliikmelises alumises vahegrupis nelja võiduga liidritena. Mängida on veel kolm mängu – Tamsalu, Kohila ja Torma meeskonnaga. Meie eesmärk on jõuda kahe parema hulka, mis annab õiguse mängida play-off-mänge esiliiga esikaheksas,” teatas Meie Maale Huntide mänedžer Marko Ool.

