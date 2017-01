Sport

Vasara ja Abloy mäng küsimärgi all

Esmaspäev, 23. jaanuar 2017.



Üleeile õhtul kl 17.30 Kuressaare spordikeskuses toimuma pidanud Eesti meeste esiliiga korvpallimeistrivõistluste mäng Kuressaare Hundid /Assa Abloy vahel lükati Tallinna Vasara palvel edasi.



Nimelt oli Vasar saatnud Eesti Korvpalliliidule sellesisulise avalduse, viidates oma mängijate haigestumisele.



“Jah, nad andsid meilegi reede õhtul märku, et ei saa selleks mänguks satsi kokku,” ütles Meie Maale Huntide mänedžer Marko Ool. “Põhiturniiri seisukohast on see oluline mäng mõlema jaoks, sest vaheturniirile võetakse tulemus kaasa.



Samas on see põhiturniiri viimane mäng ja viimane aeg, millal seda mängu pidada saab, on järgmine nädal (loe: alanud nädal, toim.). Seega on võimalik, et meie meeskonnale märgitakse tabelisse võit tulemusega 20:0.”



