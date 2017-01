Sport

Kristina Kuusk Rootsis esimene

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 17. jaanuar 2017. Stockholmis poodiumil: (vasakult) Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Alexandra Ehler, Ricarda Multerer, Irina Embrich. Foto: Eesti vehklemisliit Rootsi pealinnas Stockholmis toimunud naiste epee MK satelliitturniiril saavutasid eestlannad kaksikvõidu, kirjutab vehklemisliit.ee.



Finaalis võitis Saaremaa juurtega Kristina Kuusk oma Rio de Janeiro olümpialgi vehelnud koondisekaaslase Julia Beljajeva torgetega 15:11. Kolmandad kohad said sakslannad Alexandra Ehler ja Ricarda Multerer.



Pärast kaht alagrupiturniiri seitsmenda asetuse saanud Kuusk alistas 64 parema seas sakslanna Stephanie Suhrbieri 15:8. 32 parema seas alistas Kuusk Singapuri vehkleja Rania Herlina Rahardja 14:12 ning seejärel kaks kaasmaalannat – Erika Kirpu 15:13 ja Irina Embrichi 15:9. Poolfinaalis võitis Kuusk Multereri 15:13.



