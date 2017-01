Sport

Noored vollepoisid kolmandad

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 17. jaanuar 2017. Saaremaa SK poiste esindusvõistkonna kapten Laur Palijenko Asko Esnalt kolmanda koha diplomit vastu võtmas. FOTO: Cristin Lepp Laupäeval peeti Kuressaare spordikeskuses esmakordselt noorte U16 võrkpallurite turniiri nimetusega Saaremaa Cup, korraldajaks Saaremaa võrkpalli liit.



Osales kuus võistkonda – Tartust, Pärnust ja Kuressaarest. Sellise turniiri korraldamise idee sündis koostöös Tartus elava saarlanna Krista Kotselaineniga (endine Vahter), kes treenib Tartu Katoli spordikooli tüdrukuid.



“Esialgu oli plaan natuke veel suuremalt teha, et turniirist oleks osa võtnud nii U16 kui U18 lapsed. Kuid see ei saanud teoks, kuna kutsutute võistkondadel oli juba midagi sellel kuupäeval ees. Nii saigi tehtud U16 poisid ja tüdrukud koos,” ütles Meie Maale Saaremaa võrkpalli liidu juht Asko Esna, kes oli võistluste üks läbiviijatest.



Poiste ja tüdrukute omavaheline mõõduvõtt oli põnev ja kaasahaarav. Kõik noored võrkpallurid said väärt mängukogemuse, kirjutab saarevolley.ee. Pärnu spordikooli poiste võistkond alistas kõik vastased ja saavutas sellega esikoha.



Põnevusmängus teise koha eest alistasid Pärnu neiud tulemusega 2:1 Saaremaa spordikooli poiste esindusvõistkonna. Neljanda koha sai saare tütarlaste esindus, viienda Saaremaa SK poiste teine võistkond ja kuuenda Tartu Katoli SK neiud.



"Mängude põhjal võib öelda nii, et võrkpallis on järelkasv korralik. Selle turniiri üheks eesmärgiks oli anda noortele väärt võistluskogemust just Eesti võrkpalli liidu turniiride tarbeks," ütles Esna. Saaremaa Cup 2017 võrkpalli korraldajatel on kindel soov ja tahtmine teha turniir ka järgmisel aastal, sest tagasiside on olnud positiivne.

