Sport

Maailmameister Kuusk sai Eestis napi võidu

Teisipäev, 17. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Nädalavahetusel Tallinna huvikeskuses Kullo peetud 2016. aasta mõttespordi individuaalsetel Eesti meistrivõistlustel saavutas järjekordse võidu neljakordne mõttespordi maailmameister Andres Kuusk.



Saarlane Andres Kuusk kogus 155 kohapunkti ja edestas lähimat konkurenti Martin Hõbemäge pealtnäha turvalise eduga (9 punktiga), kuid tegelikkuses oli asi rahulikust võidu poole veeremisest kaugel, kirjutab vint.ee.



Juba avaalal males suutis Hõbemägi omavahelises partiis Kuuske üllatada ning viimasele päästis alavõidu üksnes parem koefitsient. Gomoku kulges mõlemale raskelt, kuid Hõbemägi võitles lõpuks välja esikoha. Kuusk alistas eelviimases voorus gomoku tipptegija Georg-Romet Topkini ja oli lõpuks kaheksas. Kabe võitis Kuusk, kuid Hõbemägi suutis osavalt teiseks spurtida. Seega lõpetas Hõbemägi esimese päeva suure konkurendi ees viiepunktilise eduga.



Teine päev algas liidrile tõelise krahhiga, sest sudokute lahendamine ebaõnnestus Hõbemägil täielikult. Samal ajal hiilgas veel enne võistlust palavikuliselt numbreid sodides asja meelde tuletanud Kuusk raskel momendil nagu tõeline meister ikka ja oli lõpuks kolmas.



Viimane ala, Lines of Action, esikohaheitlust enam ei kõigutanud. Kuusk võitis Hõbemägi ees sellegi ala.



Pronksiheitlus oli viimase hetkeni ülipingeline. See kuulus lõpuks Villem Mesilale. Saaremaa juurtega Kuno Kolk oli viies. Kolk ei saanud sealjuures mängida kabeturniiri kahte viimast vooru ja väga võimalik, et vastasel juhul oleks pronks temale kuulunud, arvab vint.ee. Autor: MM Teisipäev, 17. jaanuar 2017.Saarlane Andres Kuusk kogus 155 kohapunkti ja edestas lähimat konkurenti Martin Hõbemäge pealtnäha turvalise eduga (9 punktiga), kuid tegelikkuses oli asi rahulikust võidu poole veeremisest kaugel, kirjutab vint.ee.Juba avaalal males suutis Hõbemägi omavahelises partiis Kuuske üllatada ning viimasele päästis alavõidu üksnes parem koefitsient. Gomoku kulges mõlemale raskelt, kuid Hõbemägi võitles lõpuks välja esikoha. Kuusk alistas eelviimases voorus gomoku tipptegija Georg-Romet Topkini ja oli lõpuks kaheksas. Kabe võitis Kuusk, kuid Hõbemägi suutis osavalt teiseks spurtida. Seega lõpetas Hõbemägi esimese päeva suure konkurendi ees viiepunktilise eduga.Teine päev algas liidrile tõelise krahhiga, sest sudokute lahendamine ebaõnnestus Hõbemägil täielikult. Samal ajal hiilgas veel enne võistlust palavikuliselt numbreid sodides asja meelde tuletanud Kuusk raskel momendil nagu tõeline meister ikka ja oli lõpuks kolmas.Viimane ala, Lines of Action, esikohaheitlust enam ei kõigutanud. Kuusk võitis Hõbemägi ees sellegi ala.Pronksiheitlus oli viimase hetkeni ülipingeline. See kuulus lõpuks Villem Mesilale. Saaremaa juurtega Kuno Kolk oli viies. Kolk ei saanud sealjuures mängida kabeturniiri kahte viimast vooru ja väga võimalik, et vastasel juhul oleks pronks temale kuulunud, arvab vint.ee.

Veel artikleid samast teemast »