Sport

Kristina Kuusk valiti ka Läänemaa parimaks

Esmaspäev, 16. jaanuar 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 16. jaanuar 2017. FOTO: Gunnar Usin Spordiliit Läänela valis lõppenud aasta parimaks mees- ja naissportlaseks 54aastase jääpurjetaja Vaiko Vooremaa ja 31aastase epeevehkleja Kristina Kuuse (pildil), kirjutab Lääne Elu.



Reede õhtul Taebla kultuuri- ja spordikeskuses peetud tänuüritusel oli klaasist karikat vastu võtmas vaid Vooremaa, kuna Kuusk viibis samal ajal treeninglaagris.

Parimad selgusid spordiliidu juhatuse ja Läänemaal tegutsevate spordiklubide antud häälte summana. Kokku hääletas 18 spordiklubi.



Läänela tegevjuht Ülle Lass sõnas, et parimaks valitud nominentide sportlik saavutus oli teistest selgelt üle ja parima valikul kahtlusi ei tekkinud.

Kristina Kuuse jaoks oli lõppenud aasta ilmselt karjääri üks meeldejäävamaid. Võiduarve avas ta juba jaanuaris, kui kerkis epeenaiskonnaga Barcelona maailmakarikaetapil poodiumi kõrgeimale astmele. Individuaalselt jõudis Kuusk kõrgele 11. kohale. Edukas oli ta ka aprillis olümpialinnas Rio de Janeiro peetud GP-l, kus jõudis individuaalturniiril kuuendale kohale.



Epeevehkleja hoog ei raugenud ka suvel. Juuni lõpus krooniti Kuusk Eesti naiskonnaga Euroopa meistriks, augustis pääses ta esmakordselt olümpiamängudele. Kirss tordil oli oktoobrikuine Tallinna Mõõga võistkondlik võit.



