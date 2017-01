Sport

Ultima Thule maratonile saab juba registreeruda

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Alates eilsest saavad kõik spordisõbrad end kirja panna teisele Ultima Thule maratonile, mille start antakse 16. septembril kell 11 Kuressaare lossi hoovis.



Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses kulgeval rajal on võimalik joosta nii maratoni kui ka poolmaratoni ning 21,1 km distantsile on oodatud ka kõndijad ja kepikõndijad, antakse teada Kuressaare linnavalitsuse pressiteate vahendusel.

Ultima Thule maratonile saab registreeruda internetis, mis on üleval maratoni Facebooki lehel https://www.facebook.com/UltimaThuleMaraton.



Kuni 15. maini on osavõtutasu 12 eurot ja 16. maist 31. augustini 20 eurot. Kõik enne septembrikuud registreerunud osalejad saavad nimelise numbri. Ajavahemikus 1.–14. september on osavõtutasu 25 eurot ja 16. septembril ehk stardipäeval 30 eurot.



Ultima Thule maratoni ühe korraldaja, Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul loodetakse tänavu starti saada vähemalt 500 jooksjat ja kõndijat.

“Tegime novembris esimesest aastast kokkuvõtteid ja arutasime tulevikuplaane. Otsustasime, et proovime areneda samm-sammult, mitte suure pauguga,” rääkis Kallas.



