Maleneiu Siret Sui Tallinnas kolmas

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 10. jaanuar 2017. Siret Sui maletamas. FOTO: Gunnar Usin Tallinna muusikakeskkoolis flöödi erialal õppiv 16-aastane Saaremaa neiu Siret Sui saavutas rahvusvahelisel noorte maleturniiril “Tallinn 2017“ märkimisväärse kolmanda koha. Tema tulemuseks oli kolm võitu ja neli viiki.



“Minu eesmärk oli sel turniiril koguda seitsmest võimalikust neli punkti, kuid kaotusi õnnestus vältida ja viis punkti ning kolmas koht on kahtlemata kordaminek, mida ei osanud väga oodata,” ütles Sui Meie Maale.



“Kui peaksin endale 10-pallisüsteemis hinde panema, siis see oleks 7,5,” oli neiu enesekriitiline. “Kui oleksin rohkem pingutanud, siis oleksin võinud selle turniiri ka võita. Sellest on natuke kahju, aga püstitatud eesmärgi siiski täitsin.”



Kokku osales 17 alla 18-aastast neidu ja tüdrukut. Esikolmik – 1. Veronika Nazarova, 2. Valeria Kološkova, 3. Siret Sui – kogus kõik võrdselt viis punkti, kuid Buchholzi koefitsient reastas nad seekord nii.



