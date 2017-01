Sport

Rähnid tulid ketastega tuppa

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 10. jaanuar 2017. Meeste seas osutus võitjaks tennisistina tuntud Priit Suluste. FOTOD: Valmar Voolaid Saaremaa discgolfi (loe: ketasgolfi) klubi Rähnid korraldas Andres Ramsti ja Indrek Kelderi eestvedamisel üleeile Kuressaare spordikeskuses Eesti esimesed ketasgolfivõistlused sisetingimustes, mille tegi eriliseks see, et maha oli märgitud kümnest rajast ja korvist koosnev park.



Spordihuvilised lugesid ajalehest, et Kuressaares on tulemas ketasgolfivõistlus, mis kannab imelikku nimetust Rähnid Toas?! Uurisin selle kohta Andres Ramstilt, kes oli selle võistluse üks korraldajatest ja keda võis ka ise osalemas näha.



“Saaremaa ketasgolfarid oma klubile nime Rähnid pannud sellepärast, et välitingimustes kettaid lennutades tabavad need tihtilugu puutüvesid,” selgitas Ramst. “Sisetingimustes on nii meil kui mujal Eestis eelnevalt ka putivõistlusi (putt – täpsusvise korvi 5–10 m kauguselt – toim) korraldatud, kuid me ei ole suutnud leida viidet, et vähemalt Eestis oleks sisetingimustesse üles pandud terve ketasgolfi park. Meie võistlusel oli kokku kümme rada pikkustega 20–51 meetrit.”



Aga miks valiti “toaks” just Kuressaare spordikeskus? “Võistluse teokssaamise peamine põhjus tulenes võhiklikkusest,” sõnas Ramst. “Nimelt on Rähnid juba mõnda aega igal pühapäeval isekeskis väikesi võistlusi korraldanud. Kui ilmad hakkasid väljas mängimiseks liiga halvaks minema, siis siseruumidesse kolimine oli enesestmõistetav samm. Alguses tegime Aste kooli võimlas paar putivõistlust, aga kohe hakkasime organiseerima ka “päris” sise-discgolfivõistlust. Spordikeskus oli selleks loogiline koht, sest mujal Saaremaal sellise ürituse jaoks sobivaid ruume ei olnud.



Osales 45 mängijat



Klubi aktiivi ühiste pingutuste ja spordikeskuse koostöövalmiduse tulemusena tõestasime nii endale kui teistele, et sisetingimustes on sellise võistluse korraldamine siiski võimalik,” arvas Ramst.



Võistlusel osales koguni 45 ketasgolfihuvilist, neist üheksa olid õrnema soo esindajad. Algselt oli registreerunuid isegi rohkem, aga mõned neist pidid viimasel hetkel eemale jääma.



Tallinnast plaanisid tulla ka Eesti suurima ketasgolgiklubi CDG mängijad, aga päev varem Pärnus vabas õhus peetud võistlusel said vähemalt kaks neist nii kõvasti külma, et seekord nad Kuressaarde ei jõudnud.



Võistlus ise kujunes üsna pingeliseks. Näiteks meeste 3.–4. koht jäi kolmanda ringi järel viiki ja tuli ümber mängida. Mängiti kolm ringi ja meeste klassis võitis pigem tennisistina tuntud Priit Suluste (–25), kellele järgnesid Ivar Turja (–20) ja Meelis Ellik (–19, kõik Saaremaalt).



Naiste klassis osutus parimaks Kairi Raamat (–1), teine oli Aili Popp (+1). Eraldi väärib äramärkimist õrnema soo hulgas kolmandaks tulnud 11-aastane Gete Kasin (+6) Kuressaare Vanalinna koolist. Tunnustati veel viit mängijat, kellel õnnestus võistluse käigus ketas ühe viskega korvi toimetada.



“Osalejate tagasiside oli väga positiivne. Inimestel on ilmselgelt huvi säärase võistluse vastu. Järgmise sisevõistluse loodame läbi viia veel sel talvel ning välja kuulutada selle juba lähema paari nädala jooksul,” lisas Ramst.



Andres Ramst, millega selgitada ketasgolfi

hüppelist populaarsuse tõusu Saaremaal?



Ketasgolf tuli Saaremaale tegelikult 2014. aastal, kui Pöide spordiselts paigaldas Pöide kiriku lähistele üheksa korviga raja. Õige hoo sai see ala aga sisse mullu juuni lõpus avatud Karujärve ketasgolfipargi esimese etapi avamise järel. Juba 2015. aasta sügisest aktiivselt Karujärve ketasgolfiparki arendanud klubi tuumik lõi selle käigus head sidemed MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskuse ja Kuressaare linnavalitsusega. Koos linnavalitsuse inimestega käidi ketasgolfist rääkimas ka Kuressaare spordikoolis, mille järel sündis spordikooli projekt, mille käigus rajati mullu kaasava eelarve projekti abil ketasgolfipark Tuulte Roosi kõrval asuvasse Musumännikusse.



