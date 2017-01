Sport

Pulk ja Peit karikavõitjad

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Autor: MM Teisipäev, 03. jaanuar 2017. Hindrek Pulk. Eesti meeste võrkpallikarikavõistluste finaalmängus alistas Pärnu võrkpalliklubi Audentese spordihoones peetud kohtumises 3:2 (20:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:12) Tallinna Selveri ja triumfeeris nii kolmandat korda järjest, vahendab volley.ee.



“Nagu tervel hooajal, käis ka täna meil mäng suurte tõusude ja mõõnadega, ent siiamaani oleme tähtsatel hetkedel suutnud ennast koos hoida. Usun, et pidasime ka treeneri mänguplaanist kinni. Blokk oli ilusti kohal, oleks võib-olla võinud paar enam otsepunkti teenida, ent Selver ründas ka hästi,” rääkis esimest korda tähtsas finaalmängus põhiraskust kandnud Pärnu sidemängija Markkus Keel.



“Ei saa öelda, et Hindrek Pulk oleks veel täielikult terve. Ta mängib nii nagu saab, ent tippvormi saavutamine võtab veel aega,” lausus Keel.



Hindrek Pulk ja Markkus Keel tõid võitjatele kaks punkti. Kaotajate poolel oli saarlastest resultatiivseim Mihkel Tanila 14 punktiga. Siim Ennemuist tõi Selverile 12 ja Karli Allik seitse punkti. Platsil käis ka libero Denis Losnikov.



Peiti ässad panid aluse avageimi võidule



Naiste karikavõitjaks krooniti Kohila VK/E-Service, kes alistas TTÜ/Tradehouse´i 3:1 (25:17, 25:15, 21:25, 26:24).



Neljandat aastat tegutsev Kohila võrkpalliklubi oli kodustes sarjades ja Balti liigas enne tänast võitnud üheksast mängus olnud tiitlist seitse. Viimastel aastatel oli kirstunaelaks kujunenud aga just karikavõistluste esikohalahing, kus kahel eelmisel korral just TTÜ-le alla jäädi, kirjutab volley.ee.



TTÜ juhendaja Marko Mett oli avageimis seisul 15:18 sunnitud kasutama mõtlemisaega, ent otsa tuli Eliisa Peidi kaks ässpallingut ja tekkinud vahet enam tagasi mängida ei õnnestunud.



