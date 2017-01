Sport

Kossulaagris poolsada last

Teisipäev, 03. jaanuar 2017.



Aasta lõpus toimus Kuressaare spordikeskuses teine noorte korvpallilaager, kust võttis osa üle 40 Saaremaa aktiivse poisi ja tüdruku.



Seekordse noorte laagri sihtrühmaks olid Saaremaa noored sünniaastaga 2000–2006. Talvise koolivaheaja laagri eesmärk oli laiendada noorte korvpallialaseid teadmisi ja oskusi kogenud mängijate abil. Kahepäevases laagris toimetati kolmel väljakul ja iga rühma juhendas kaks treenerit. Päeva teises pooles vaadati spordifilme ning autasustati tublimaid.



“Kõik noored olid väga osavõtlikud ning tegid asju aktiivselt kaasa, sest silma hoidsid peal ju kogenud ning tuntud mängumehed,” ütles laagri peakorraldaja, Saaremaa spordikooli korvpallitreener Siim Hiie, kes ise ka juhendamisel abiks oli.

Lisaks temale osalesid laagri töös Saaremaalt pärit Eesti meistriliiga mängijad Mario Paiste ja Timo Eichfuss (Rakvere Tarvas), Siim Pildre, Tauno Selberg ja Raigo Sooär (Kuressaare BC Hundid).



“Indrek Kajupank oli sel ajal klubi treeningutega hõivatud, kuid jõudis sellegipoolest enne jõule spordikooli noorte treeningut külastada,” lisas Hiie.



