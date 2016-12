Sport

Tänak on maailma kolmas piloot

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Kolmapäev, 28. detsember 2016. Ott Tänak. FOTO: Gunnar Usin Mainekas netiportaal Autosport.com avaldas autoralli MM-sarja lõppenud hooaja kümme paremat sõitjat. Uueks aastaks M-Sporti kolinud Ott Tänakut hinnati kolmanda koha vääriliselt, vahendab delfi.ee.



Saarlast edestasid vaid tänavu neljanda maailmameistritiitli võitnud Sebastien Ogier ja britt Kris Meeke.



“Tänaku kiiruses pole kunagi küsimust olnud, küll aga tema võimekuses probleeme ületada ja rallisid endale ise probleeme tekitamata läbida. Just selles osas tegi ta tänavu kõige võimsama arenguhüppe,” kirjutab Autosport Tänaku kohta.



Lisaks visatakse nalja, et M-Spordi boss Malcolm Wilson peaks eestlase tihedamini põhisõitja kohast ilma jätma, sest Tänak saab sellest lisamotivatsiooni ja teeb seejärel väga stabiilse hooaja.



Tänak lõpetas tänavuse aasta Dmacki eest sõites 8. kohal, parima ralli tegi ta Poolas, kus saavutas teise koha.



Kas kruusal maailma parim?



“Argumente Ott Tänaku maailma parimaks kruusasõitjaks pidamiseks tuleb kiiresti juurde,” kirjutab autosport.com.



“Poolas Elkist põhjas ja Oleckost läänes on 21,13 miili teed, mida tuntakse Swietajno nime all – see oli selle aasta Poola ralli kiireimatest kiireim katse. Oti keskmiseks kiiruseks mõõdeti seal 126,17 km/h. Selline kiirus sellisel teel ei olnud loogiline. See tee on kitsas, libe ja keeruline ning suurt osa kurvitagustest pole autost näha. Mitte keegi ei jõudnud Tänakule seal lähemale kui 3,5 sekundit.



Soomes, MM-sarja teisel kiiruspeol võitis ta kuus kiiruskatset ning oli võidukonkurentsis kuni selleni, kui teda tabasid hädad…”





Autosport.com TOP10

1. Sebastien Ogier

2. Kris Meeke

3. Ott Tänak

4. Thierry Neuville

5. Andreas Mikkelsen

6. Hayden Paddon

7. Craig Breen

8. Esapekka Lappi

9. Jari-Matti Latvala

10. Elfyn Evans Saarlast edestasid vaid tänavu neljanda maailmameistritiitli võitnud Sebastien Ogier ja britt Kris Meeke.“Tänaku kiiruses pole kunagi küsimust olnud, küll aga tema võimekuses probleeme ületada ja rallisid endale ise probleeme tekitamata läbida. Just selles osas tegi ta tänavu kõige võimsama arenguhüppe,” kirjutab Autosport Tänaku kohta.Lisaks visatakse nalja, et M-Spordi boss Malcolm Wilson peaks eestlase tihedamini põhisõitja kohast ilma jätma, sest Tänak saab sellest lisamotivatsiooni ja teeb seejärel väga stabiilse hooaja.Tänak lõpetas tänavuse aasta Dmacki eest sõites 8. kohal, parima ralli tegi ta Poolas, kus saavutas teise koha.“Argumente Ott Tänaku maailma parimaks kruusasõitjaks pidamiseks tuleb kiiresti juurde,” kirjutab autosport.com.“Poolas Elkist põhjas ja Oleckost läänes on 21,13 miili teed, mida tuntakse Swietajno nime all – see oli selle aasta Poola ralli kiireimatest kiireim katse. Oti keskmiseks kiiruseks mõõdeti seal 126,17 km/h. Selline kiirus sellisel teel ei olnud loogiline. See tee on kitsas, libe ja keeruline ning suurt osa kurvitagustest pole autost näha. Mitte keegi ei jõudnud Tänakule seal lähemale kui 3,5 sekundit.Soomes, MM-sarja teisel kiiruspeol võitis ta kuus kiiruskatset ning oli võidukonkurentsis kuni selleni, kui teda tabasid hädad…”1. Sebastien Ogier2. Kris Meeke3. Ott Tänak4. Thierry Neuville5. Andreas Mikkelsen6. Hayden Paddon7. Craig Breen8. Esapekka Lappi9. Jari-Matti Latvala10. Elfyn Evans

Veel artikleid samast teemast »