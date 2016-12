Sport

Õitspuu jälle kiireim

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: Gunnar Usin Kolmapäev, 28. detsember 2016. Ando Õitspuu jõululaupäeval Loode Tammikus jooksmas. FOTO: Allan Mehik Jõululaupäeval joosti Loode tammikus pööripäevajooksude pikas ja aukartustäratavas ajaloos väikest juubelit märkiv 140. jooks. Pika distantsi (5 km) kaks kiiremat olid Ando Õitspuu ja Kalev Õisnurm vastavalt aegadega 16.57,3 ja 17.36,6.



Seekordse talvejooksuga lõpetati pööripäevajooksude 35. hooaeg. Meeste arvestuses mahtusid Õitspuu kõrval poodiumile veel Mairo Mändla (Kivi CB Trading, 18.08,8) ja Rimo Timm (TTÜ, 18.34,4).



“Jooksutingimused olid veeloikude vahel natuke porised, oli ka tuult. Kõige arvukamad osavõtuklassid olid meeste (24), M40 (16) ja N35 vanuserühm.

Koolidest oli kõige arvukamalt esindatud Kuressaare gümnaasium. Osalejaid oli kokku 114,” märkis pööripäevajooksude kauaaegne korraldaja Tõnu Vaher.



“Kõigil neljal jooksul osales tänavu 54 jooksjat. Samas lisandus tänavu 89 uut osalejat. Kokku on nüüd 140 pööripäevajooksul osalenud 2005 erinevat jooksusõpra, neist naisi ja tüdrukuid 804.



Kõige rohkem osaluskordi selles sarjas on Ain Talul, kes on osalenud 129 jooksul. Järgnevad Tõnu Vaher 128, Suurap Mälk 127, Väino Vaha 118, Roman Rannisto 117, Helen Jürjo 106, Paavo Vara 100, Innar Sepp 100, Katrin Vaher 92 ja Hendo Väli 91 jooksukorraga,” lisas Vaher.





Talvejooksu 2016 võitjad

2500 m

Kuni 10-aastased tüdrukud: Laura Looskari (Õismäe gümn) 13.09,8

11–14a tüdrukud: Eliise Luks (Tallinna Arte gümn) 11.05,3

15–18a neiud: Hannagret Luks (Autentese SK) 9.58 (tüdrukute kiireim)

Naised: Maris Talvik (JK Sarma) 11.09,9

Naised N35: Taimi Kangur (Leisi KK) 10.17,5

Kuni 10-aastased poisid: Edward Mihkel Oll (Tartu) 11.22,3

11–14a poisid: Albert Johann Lepik (SÜG) 11.03,4 (poiste kiireim).

5000 m

15–18a noormehed: Silver Vahstein (KG) 20.59,7

Mehed: Ando Õitspuu (JK Sarma) 16.57,3

Mehed M40: Kalev Õisnurm (SV Torutööd OÜ) 17.36,6

Mehed M50: Tarmo Mändla (SV Torutööd OÜ) 19.09,9

