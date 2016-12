Sport

Nette Peit Rootsis parim servija

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Rootsi meistrisarja edetabelis on saarlanna Nette Peit koduklubile Lindesberg toodud 156 punktiga neljandal kohal. Samas juhib ta liigat ässpallingute kategoorias. Valjala neiu on pallinguga teeninud 28 punkti, millega ta edestab lähimat jälitajat kolme punktiga.



Lindesberg kaotas viimati lähirivaalile Gislavedile 0:3 (-21, -26, -17). Nüüd on mõlemal 18 punkti, millega jagatakse neljandat-viiendat kohta. Peit tõi üheksa punkti, ent realiseeris 26 tõstest vaid kuus.



Kõigis varasemas kümnes mängus oli Eesti rahvusnaiskonna nurgaründaja kogunud kahekohalise punktisumma. Võimalus vigade paranduseks avaneb juba uuel aastal, kirjutab volley.ee.

