Sport

Tänak andis ETV-le optimistliku intervjuu

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 20. detsember 2016. EKRAANITÕMMIS: etv.err.ee Eesti parim rallipiloot Ott Tänak (pildil) andis üleeile ETV saatele “Sport. Sport“ pika ja põhjaliku intervjuu. Teleajakirjanik Lembitu Kuuse põhiteemadeks olid uus auto, uus kaardilugeja ja uus tiimikaaslane.



“Läinud nädala pommuudis oli see, et Tänak hakkab uuel hooajal kihutama M-Spordi meeskonnas, kellega sõlmis lepingu ka valitsev maailmameister Sebastian Ogier,” ütles saate toimetaja Anu Säärits sissejuhatuseks.



Tänak ütles, et tema jaoks oli koht kindel juba varem ja midagi ootamatut ei olnud. Malcolm Wilson (M-Spordi juht – toim) tegeles pigem teise sõitja otsimisega. Ta tahtis väga oma meeskonda Ogieri ja tema ta ka sai.



“Oleme Martiniga (Järveoja – toim) nüüd neli päeva uue Fordiga teste sõitnud. Siiamaani on kõik hästi läinud. See on väga tänuväärne, et sain uut Fiestat arendada nii nagu ise soovisin. Just seepärast peaks mul järgmisel aastal olema parim võimalus, mis mul siiani on olnud,” oli Tänak auto suhtes optimistlik. “Ka Ogier on meie meeskonna põhitööga rahul olnud ja isegi istmeasend sobis talle,” lisas Tänak naljatamisi.



Järveoja peab kiiremini rääkima õppima



Saatesse mahtus ka lühem intervjuu Martin Järveojaga, kes on ralliradadel tiirelnud kümme aastat, sealhulgas tulnud 2007. aastal Eesti meistriks judos. “Eks Ott on väga nõudlik inimene, aga see tuleb sellele alale ainult kasuks. Aasta lõikes õpin teda kindlasti paremini tundma ja lõpus saan öelda, mis tema eripärad on,” kirjeldas Järveoja oma WRC pilooti. “Mis muud, kui peab nüüd kiiremini rääkima hakkama, et tempos püsida. Autoga on meil piisavalt potentsiaali, et esikohtade eest võistelda,” lõpetas ka Järveoja entusiastlikult.



“Martin on omajagu MM-rallisid juba sõitnud, seega põhitarkus on tal olemas. Ta teab, kuhu ta läheb ja mis ta tegema peab,” usub Tänak oma uude kaardilugejasse MM-radadel. “Läinud nädala pommuudis oli see, et Tänak hakkab uuel hooajal kihutama M-Spordi meeskonnas, kellega sõlmis lepingu ka valitsev maailmameister Sebastian Ogier,” ütles saate toimetaja Anu Säärits sissejuhatuseks.Tänak ütles, et tema jaoks oli koht kindel juba varem ja midagi ootamatut ei olnud. Malcolm Wilson (M-Spordi juht – toim) tegeles pigem teise sõitja otsimisega. Ta tahtis väga oma meeskonda Ogieri ja tema ta ka sai.“Oleme Martiniga (Järveoja – toim) nüüd neli päeva uue Fordiga teste sõitnud. Siiamaani on kõik hästi läinud. See on väga tänuväärne, et sain uut Fiestat arendada nii nagu ise soovisin. Just seepärast peaks mul järgmisel aastal olema parim võimalus, mis mul siiani on olnud,” oli Tänak auto suhtes optimistlik. “Ka Ogier on meie meeskonna põhitööga rahul olnud ja isegi istmeasend sobis talle,” lisas Tänak naljatamisi.Saatesse mahtus ka lühem intervjuu Martin Järveojaga, kes on ralliradadel tiirelnud kümme aastat, sealhulgas tulnud 2007. aastal Eesti meistriks judos. “Eks Ott on väga nõudlik inimene, aga see tuleb sellele alale ainult kasuks. Aasta lõikes õpin teda kindlasti paremini tundma ja lõpus saan öelda, mis tema eripärad on,” kirjeldas Järveoja oma WRC pilooti. “Mis muud, kui peab nüüd kiiremini rääkima hakkama, et tempos püsida. Autoga on meil piisavalt potentsiaali, et esikohtade eest võistelda,” lõpetas ka Järveoja entusiastlikult.“Martin on omajagu MM-rallisid juba sõitnud, seega põhitarkus on tal olemas. Ta teab, kuhu ta läheb ja mis ta tegema peab,” usub Tänak oma uude kaardilugejasse MM-radadel.

Veel artikleid samast teemast »