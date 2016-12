Sport

Noot jooksis Eesti tippmargi

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson, Gunnar Usin Teisipäev, 20. detsember 2016. Andi Noot laupäeval Tartu ülikooli spordihoones pärast autasustamist. FOTO: erakogu Saarlasest mailer Andi Noot püstitas laupäeval Tartu ülikooli spordihoones toimunud Jaak Uudmäe auhinnavõistlusel 2000 m jooksus Eesti uue siserekordi – 5.07,22, mis on üle kuue sekundi parem seni kehtinud tippmargist.



Andi Noot üürib praegu Tartus Tähtvere linnaosas korterit, kaasüürilisteks Olavi Allas ja Karel Viigipuu. Lugeja võiks ju küsida, miks see siin oluline teada on. Aga seepärast, et just need kolm meest kuulusid Jaak Uudmäe seekordsel auhinnavõistlusel esikolmikusse. “Poodiumile mahtusid seega kolmeliikmelise spordikommuuni liikmed,” ütles Noot eile naljatamisi Meie Maale.



“Sihtisin teise saarlase ja koolivenna Tiidrek Nurme kõigi aegade parimat, väljas joostud 5.06,02, aga ei tulnud päris seda, mida ootasin. 1500 m läbisin 3.48,5-ga, siis tekkis kuskil sekundi murdosaks nõrk koht ja andsin sekundi ära. Tuleb veel endaga tegeleda, et selliseid asju ei juhtuks,” ütles Noot ajakirja Jooksja Jooksuportaali vahendusel.



“Nooda sõnul lähevad “krediit” ja “tänaõhtused sangad” Tartu vangla vanemvalvurile Olavi Allasele ja Eesti triatloniliidu noortekoondise peatreenerile Karel Viigipuule, kes aitasid jooksu esimesel kilomeetril “peo” käima tõmmata,” kirjutab jooksja.ee.



Varasem 2000 meetri siserekord 5.13,75 kuulus Kaur Kivistikule, mille ta jooksis Tartus 2014. aastal.



“Õiged tulemused ja ajad joostakse ikkagi staadionil, mitte külakolka maratonidel üle kanna tammudes ja kehvakvaliteedilisi Maarjamaa maanteid lõhkudes. Loodan, et Eesti noorsugu leiab tee staadionile ja keskmaadistantsidele, mitte ei lähe kaasa pideva ning pidurdamatu “maratonipropagandaga”, mis on viinud keskmaajooksu taseme alla igasugu arvestuse,” kutsus Noot jooksja.ee vahendusel noori jooksjaid üles.



Uus tipptulemus sihikul



“Niiöelda toorest hobujõudu on hetkel kamaluga. Seepärast on mõttes rünnata 10. jaanuaril sisemiili Eesti tippmarki, mis on juba 50 aastat kuulunud Mart Vildi nimele,” avalikustas Noot oma uue eesmärgi.



