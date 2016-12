Sport

Volleesindused võidulainel

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 19. detsember 2016. VÕIT ON LÄHEDAL. Seis on otsustavas geimis 12:6 ja mõttepausil on pildile jäänud (vasakult) Cris-Karlis Lepp, Martin Meerits, Asko Esna ja Kristjan Lepp. FOTO: Gunnar Usin Eesti esiliiga meistrivõistlustel on saarlased leidnud võidusoone. Saaremaa võrkpallimeeskond alistas üleeile ja eile ehk kahel päeval järjest Pärnu SK/VK tulemusega 3:2. Saaremaa/Kuressaare naiskond võitis üleeile kodusaalis Viljandi Vilvoli naiskonna “kuivalt” 3:0.



Saaremaa võrkpalli lipulaevadeks on praegu Saaremaa meeskond ja Saaremaa/Kuressaare naiskond. Esimene neist on pidanud 11 mängu ja tõusnud kahe viimase kohtumisega plusspoolele. Võite on nüüd kuus ja kaotusi viis.



Geimide ja punktide suhted samuti positiivsed, vastavalt 24:21 ja 974:935.

Tegelikult on mehed saanud koguni kolm võitu järjest, sest enne tasavägiseid mänge Pärnuga võideti võõrsil Selver Kikas Tallinna SK tulemusega 3:1. Nii ollakse tabelis hetkel 11 võistkonna seas neljandal-viiendal kohal.



Saaremaa/Kuressaare naiskond alustas turniiri küll kaotusega liidri Sparta vastu, kuid peale seda on tunnistatud vaid võite. Nii on nelja järjestikuse võiduga tõustud tabelis kolmandale kohale (vt tabelit).



Kaks mängu, üks stsenaarium



Üleeile oli Kuressaare spordikeskuses aset leidnud Saaremaa meeskonna mängule kogunenud tavalisest rohkem rahvast. Kas arvukusele aitas kaasa samal ajal kergejõustikuhallis toimunud laat või miski muu, aga omadele elati keskuse “vanas” saalis häälekalt kaasa. Ja meeskond neile pettumust ei valmistanud.



Jäädi küll geimidega 1:2 kaotusseisu, kuid tuldi raskest olukorrast auga välja ja võeti emotsionaalne 3:2 (20, -23, -19, 19, 8) koduvõit.



Esimene geim oli tasavägine seisuni 18:18, misjärel hakkas paukuma saarlaste pallingukahur. Pärnakad ei saanud mitte kuidagi kätte Sander Talistu ja Cris Karlis Lepa tugevaid pallinguid ja kohtunikel ei jäänud muud üle kui tablool Saaremaa võistkonnale punkte järjest juurde keerata.



Teises ja kolmandas geimis jäädi ise pisut tõstetega hätta, millele aitas kaasa pallingu kesine vastuvõtt. Nii tuli kolmandas geimis seisul 12:17 väljakule mängiv treener Asko Esna, kes võttis sisse vastustusrikka sidemängija positsiooni.



Seda geimi enam päästa ei õnnestunud, kuid see-eest saadi hästi minema neljandas. Esna suutis mängijaid väljakul olles, samas ise ründajatele tõsteid tehes, justkui paremini käima tõmmata, kui väljaku ääres seistes.



Mehed said annuse enesekindlust juurde ja nii spurditi viienda geimi alguses eest 4:1, 7:2 ja pooled vahetati seisul 8:3. Lõpp oli ainult vormistamine – 15:8 ja saarlaste võidutants võis alata.



“Vastast tuleb tunnustada. Nad panid meid ikka raskesse olukorda. Ei taha küll ennast kiita, kuid mängu tõi pöörde just sidemängija vahetus. Serv oli meil ka tasemel. Leppisime enne mängu Lepa ja Talistuga kokku, et nad terve mängu jõulist hüppelt servi teeksid. Ja poisid said sellega hakkama,” ütles Esna vahetult peale mängu Meie Maale.



Eile pärastlõunal mängiti sama vastasega juba Pärnus. Mai koolis toimunud kohtumises alistati Pärnu SK/VK jälle 3:2 (17, -19, 13, -21, 10).



“Mäng kulges võrreldes eilsega (üleeilsega, toim.) laias laastus sama stsenaariumi järgi,” ütles Esna eile Pärnus telefonitsi Meie Maale.



“Ainus vahe oli selles, et kodus olime geimidega 1:2 taga, siin Pärnus aga 2:1 ees. Otsustavas geimis tegime jällegi otsustava algedu sisse ja pooled vahetasime seisul 8:1. Olime väljas ainult seitsme mehega. Mart Tiitsaar tõstis, mina mängisin temporündaja kohal. Kiitust väärib jällegi Lepp, kes oma serviseeriatega vastaste leeris paraja segaduse tekitas.”



Naised tüdrukutele sõnaõigust ei andnud



Viljandi Vilvoli tüdrukud (kõik on gümnaasiumiosa õpilased) andsid esimeses geimis Saaremaa naistele kõva lahingu. Esimeses geimis oldi lähedal geimivõidule, kuid kaks järgmist kuulusid siiski kindlalt kogenud Saaremaa naistele. Lõpptulemuseks fikseeriti niisiis 3:0 (23, 15, 15).



“Serv oli neil hea ja me ei saanud kuidagi oma rünnakut toimima,” ütles peale mängu Meie Maale sidemängijana algusest lõpuni väljakul viibinud Kristi Põld.



“Tõele au andes oli terve naiskond veel nädala keskel viirushaigustega audis. Kartsime, kas suudame selle pealt üldse normaalselt mängida,” nentis Põld.



