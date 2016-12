Sport

Marilis Remmel võitis seitsmest alast kuus

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Kuressaare spordikeskuse kergejõustikuhallis selgitati Saaremaa koolinoorte sisekergejõustiku meistreid.



Nagu ikka, olid arvukamalt esindatud B ja C vanuseklass. Kuigi juunioride ning A vanuseklassi konkurents jäi mõnel alal veidi lahjaks, siis seda rõõmustavam on tõdeda, et märkimisväärsemad tulemused sündisid just vanemates klassides.



Neidude A vanuseklassis jäi Marilis Remmelil “jackpotist” puudu ainult kuulitõuke alavõit ehk ta võitis seitsmest kavasolevast alast kuus. Erilist esiletõstmist väärivad kaugushüpe – 5.81, 60m jooks – 7,8 ja 60m tõkkejooks – 8,7.



Naisjuunioride väljapaistvaima tulemuse eest hoolitses Airike Kapp, kes tõukas neljakilost kuuli 11.10. Noormeeste A vanuseklassis väärivad märkimist Timo Klee tulemused 60m jooksus – 7,1 ja kaugushüppes – 6.12.



Meesjuunioridest valmistas ehk suurima üllatuse Grat-Magnor Kuris, kes võitis 60m jooksu ajaga 7,0 ja kaugushüppe tulemusega 6.77 ning saavutas kõrgushüppes 1.90-ga teise koha. Väljapaistvaid tulemusi näitas ka Risto Lillemets, kes võitis teivashüppe uue isikliku rekordiga 4.56, kuulitõuke võidutulemus oli 13.59 (6 kg) ja kõrgushüppes andis esikoha tulemus 1.90.



Tasavägise kõrgushüppevõistluse kolmas mees oli Hendrik Lillemets samuti 1.90-ga. Juunioride 60 m tõkkejooksu valitses Johannes Treiel, saades ajaks 8,1, edestades ühe kümnendikuga Risto Lillemetsa.



