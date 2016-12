Sport

Vangerdused autode ja kaardilugejatega

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Eelmise nädala algul teatas M-Spordi rallitiim, et uuel hooajal sõidavad nende võistkonnas neljakordne maailmameister Sebastien Ogier ja Ott Tänak, vahendab Delfi Sport. Saabus ka teade, et Tänaku kaardilugejana jätkab Raigo Mõlderi asemel hoopis Martin Järveoja.



“Ma teadsin seda ammu, (et ma ei jätka), sest see oli minu otsus,” avaldas Mõlder telefoniintervjuus Vikerraadiole, vahendab ERR Sport. “See oli lahe eluetapp ja sai nüüd otsa. Põhjused olid nii isiklikud kui ka perekondlikud,” ütles Mõlder, kelle sõnul mingeid intriige ei olnud.



Martin Järveoja on tänavu kaarti lugenud MM-rallidel osalenud Sander Pärnale.

“Martin on WRC2 sarjas kiirelt sõitnud ja tal on seetõttu kindlasti lihtsam kohaneda. Seetõttu arvan, et Järveoja on Tänaku jaoks hea valik,” lisas Mõlder.





Tänavu MM-sarjas kahel korral poodiumile jõudnud ja kokkuvõttes kaheksanda koha saanud Tänak annab oma Ford Fiesta RS WRC mudeli tulevaks aastaks teise Eesti rallimehe Georg Grossi käsutusse, vahendab ERR Sport.



“Mille üle mul endal hea meel on – mu oma auto, millega ma sel aastal MM-etappe sõitsin, on ka juba varsti teel Eesti poole,” sõnas Tänak ETV-le ja lisas, et Gross hakkab sellega 2017. aastal Eesti meistrivõistluste etappidel osalema. Saarlase spordiportaali andmetel võtab Grossi kõrval kaardilugeja koha sisse Raigo Mõlder.



